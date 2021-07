Petralia Soprana a lutto: è morto l'ex sindaco Enzo La Placa

Ha guidato la cittadina del Palermitano dal 18 giugno 1993 al 13 giugno 1994 in rappresentanza del Psi (Partito Socialista Italiano) nella coalizione di sinistra “Tre Spighe” della quale facevano parte il Pc, il Psi e il Psdi. I funerali nella Chiesa Madre

Petralia Soprana piange per la morte dell'ex sindaco, Enzo La Placa. Aveva 80 anni. Ha guidato la cittadina del Palermitano dal 18 giugno 1993 al 13 giugno 1994 in rappresentanza del Psi (Partito Socialista Italiano) nella coalizione di sinistra denominata “Tre Spighe” della quale facevano parte il Pc, il Psi e il Psdi. Erano gli anni in cui il sindaco veniva eletto dal Consiglio e le forze politiche stabilivano la rotazione delle cariche. A dare notizia della scomparsa di La Placa è l'attuale sindaco, Pietro Macaluso, che si è fatto portavoce del dolore dell'intera comunità.

I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella Chiesa Madre. Per via delle norme anti contagio, l'accesso sarà consentito a 90 persone (con mascherina) e non ci sarà il corteo funebre.