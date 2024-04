Petralia Soprana meta fissa per i turisti di Toronto, il vice sindaco canadese Mike Colle ringrazia per l’accoglienza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vicesindaco di Toronto Mike Colle ringrazia il Comune di Petralia Soprana e il sindaco Pietro Macaluso per l’accoglienza che riserva ai visitatori torontoniani. L’attestato di stima è stato consegnato al sindaco Macaluso dall’italo canadese Tom Fiore nel corso dell’incontro che si è tenuto presso il Palazzo Municipale con gli ospiti arrivati a Petralia Soprana dalla cittadina canadese. Petralia Soprana, anche grazie a Tom che da anni accompagna canadesi nel paese delle Madonie, è divenuta una meta fissa per i cittadini di Toronto che vengono in Sicilia.

Il gruppo ha trascorso tre giorni nel Borgo alla scoperta del centro storico e delle bellezze naturalistiche del parco delle Madonie accompagnati da Giovanna Gebbia, guida ambientale escursionistica socio Aigae, che, oltre alla natura, ha fatto anche apprezzare sapori e saperi con esperienze gastronomiche e culturali, la musica e i balli, i racconti e gli aneddoti storici sul territorio. Uno stile di accoglienza molto apprezzato che ha riscosso i ringraziamenti del vice sindaco di Toronto Mike Colle.