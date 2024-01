"Giustizia per il cane bruciato in piazza Croci", lanciate due petizioni: raccolte oltre 37 mila firme

A 48 ore dal suo lancio, ha raccolto 37 mila firme la petizione online lanciata il 10 gennaio da Debora Affatigato, cittadina indignata dal caso del pitbull bruciato vivo dal suo proprietario. L’appello è diventato virale in pochissimo tempo; nel frattempo, nella giornata di ieri, è stata lanciata un’altra petizione da parte dell’Associazione "Uniti per salvarli O.D.V.", che chiede una revisione delle leggi in materia di protezione degli animali. Il totale delle due petizioni porta quindi le firme a sfiorare le 40 mila adesioni.

Una mobilitazione online straordinaria che dimostra la sensibilità dei cittadini - siciliani e non solo - sul tema. "Nella petizione di 9 gennaio a Palermo un uomo ha deciso di compiere un atto ignobile nei confronti del suo cane - si legge nella petizione di Affatigato -. L'animale è stato legato e bruciato vivo ad un palo in centro, in via delle Croci, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Monserrato. Non possiamo restare indifferenti di fronte a tanta atrocità. Vi chiedo di unirvi e di firmare questa petizione in quanto chi ha commesso questa atrocità, sia indirizzato agli organi competenti". Tra i commenti dei firmatari della due petizioni, le ragioni di chi ha sottoscritto gli appelli: "Non è possibile tollerare simili atrocità su esseri indifesi come gli animali. Chi fa questo è un mostro pericoloso per tutta la società. Domani potrà fare lo stesso ad altri indifesi, bambini, anziani, donne, insomma a chiunque. Servono pene severe", scrive Viviana C. "La violenza contro gli animali è come quella contro le persone. Gravi punizioni a chi la commette!", osserva Silvia P. "Firmo perché anche la vita di un animale deve essere rispettata", è il commento di un altro utente.