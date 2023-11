Da Palermo l'appello per il cessate il fuoco a Gaza: tra i firmatari l'ex pm Di Lello e Leoluca Orlando

Parte da Palermo, città gemellata con le palestinesi Khan Yunis e Betlemme, l'appello per il cessate il fuoco immediato, la liberazione di tutti i prigionieri e la richiesta al governo italiano di riconoscere lo stato palestinese, con un appello lanciato in rete e già sottoscritto da tante persone, come - solo per citarne due - il magistrato in pensione e membro dello storico pool antimafia, Giuseppe Di Lello, e l'ex sindaco Leoluca Orlando.

A dare notizie dell'iniziativa è la federazione cittadina di Rifondazione Comunista. "Le occupazioni illegali dei territori palestinesi, l'attacco efferato di Hamas ai civili israeliani, e l'ennesimo barbaro massacro di civili palestinesi di queste settimane nella striscia di Gaza, le aggressioni continue dei coloni israeliani verso le popolazioni della Cisgiordania sono un ulteriore tragica evoluzione del conflitto israelo-palestinese a cui la violenza non darà soluzione se non attraverso l'assoggettamento di un popolo all'altro".

Occorre "avviare la trattativa diplomatica, serve uno sbocco politico e diplomatico per impedire che si perpetui questa spirale di odio e violenza e che continui il massacro della popolazione civile ormai da più parti definito come un genocidio e che nella sostanza è già l'atto finale di un processo più che decennale di depredamento dei territori palestinesi. La comunità internazionale non può rimanere inerte davanti allo scempio della ragione e della vita che si sta consumando a Gaza".

Bisogna "liberare tutti prigionieri: la liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e di tutti i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri israeliane, è un ulteriore atto imprescindibile per costruire un nuovo percorso che consacri la nascita dello stato Palestinese. Tra i detenuti politici anche Marwan Barghouti, già insignito della cittadinanza onoraria dalla città di Palermo, la cui figura con le altre, potrebbero dare un contributo al processo di pace e di costruzione dello stato di Palestina".

"Due popoli, due Stati" è il motto, "riconoscere lo Stato palestinese per costruire il processo di pace. Centotrentotto (71,5%) dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto lo Stato della Palestina. Un autentico processo di pace non può prescindere dalla legittimazione del popolo palestinese. Chiediamo al governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina".

Ecco chi sono i primi firmatari dell'appello, oltre a Di Lello e Orlando, Farid Adly, Mario Azzolini, Mauro Azzolini, Maruzza Battaglia, Tommaso Baris, Enrico Bellavia, Gaetano Bellavia, Riccardo Bellavista, Serafino Biondo, Anna Bucca, Egle Calamia, Francesco Campanella, Luigi Carollo, Giovanni Caronia, Giusto Catania, Piero Ceraulo, Sergio Cipolla, Saverio Cipriano, Alessandra Contino, Luigi Del Prete, Daniela Dioguardi, Barbara Evola, Frank Ferlisi, Giuseppe Ferrara, Francesco Foti, Federica Fuoco, Fateh Hamdan, Luisa Impastato, Angelo Ficarra, Fausta Ferruzza, Ibraim Kobena, Ramon La Torre, Vito Lo Monaco, Antonella Leto, Federica Lombardo, Alberto Mangano, Antonio Marotta, Rita Masseria, Fausto Melluso, Ernesto Melluso, Franco Miceli, Antonio Minaldi, Giancarlo Minaldi, Fulvio Vassallo Paleologo, Manuela Parrocchia, Gioacchino Scaduto, Armando Sorrentino, Mario Ridulfo, Claudio Riolo, Ottavio Terranova, Roberto Zampardi.

Qui il link per firmare l'appello