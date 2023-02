"Hanno lanciato un petardo dentro il nostro spogliatoio": due calciatori in ospedale

"Hanno lanciato un petardo dentro il nostro spogliatoio". E' l'accusa mossa dai dirigenti della Primavera Marsala che sabato è stata impegnata in trasferta contro il Città di Cinisi, nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone A). Il match, che si è giocato sul campo del Terrasini, per la cronaca è finito 4-4.

"Quello che non avremmo mai voluto raccontarvi, quello che fa male al calcio - si legge nel post scritto sui profili della società Primavera Marsala -. Purtroppo la partita è stata macchiata da un atto increscioso che poteva avere ripercussioni ancora più gravi. Tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo è stato lanciato un petardo all'interno dello spogliatoio della società ospite: i calciatori Ilario e Licari sono stati trasportati in ospedale, mentre il dirigente Veltri, sempre a causa dello scoppio del petardo, ha avuto un malore. Erano presenti il commissario di campo e i carabinieri".

La società azzurra ha preannunciato ricorso. "Il risultato sul campo o quello che verrà deciso dal giudice sportivo - dicono dal club lilibetano - lascia il tempo che trova di fronte ad azioni del genere che hanno messo a rischio la salute di alcuni nostri tesserati".