Controlli nei ristoranti di Monreale, sequestrati 215 chili di pesce: "Cibo non idoneo al consumo"

E' di 215 chili di prodotti ittici sequestrati il bilancio dei controlli effettuati in diversi ristoranti nei pressi di Monreale. Le operazioni sono state effettuate nello scorso fine settimane da parte degli uomini della guardia costiera. "In particolare - si legge in una nota - le verifiche hanno riguardato la tracciabilità del prodotto ittico messo in vendita e il suo stato di conservazione. Tre ristoranti non sono risultati in regola con la tracciabilità del prodotto servito ai clienti".

Ai titolari sono state elevate tre sanzioni amministrative, per un totale di 4.500 euro e sono stati posti sotto sequestro circa 215 chili di prodotti ittici di provenienza sconosciuta, in buona parte congelati e in precario stato di conservazione. Il tutto è stato sottoposto a controllo da parte del personale medico veterinario della Asp competente. Il pesce è stato giudicato non idoneo al consumo umano e destinato alla distruzione.

Dalla guardia costiera concludono: "L’attività di controllo su tutta la filiera ittica proseguirà nei prossimi giorni, a tutela del consumatore (per scongiurare pericoli per la salute pubblica) ma anche dell’ecosistema marino, e per la tutela delle specie più a rischio, nonché di tutte le attività imprenditoriali regolarmente operanti nel settore".