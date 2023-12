Operazione pesce sicuro sotto Natale, la Guardia costiera sequestra 74 tonnellate di prodotti ittici

Circa 74 tonnellate di prodotti ittici e 7 attrezzi da pesca sequestrati, multe per 93 mila euro, un esercizio commerciale chiuso, 57 illeciti amministrativi accertati. E' il bilancio dell'operazione "Spinnaker" condotta dalla Guardia costiera di Palermo in prossimità delle festività natalizie, periodo in cui aumenta la domanda di pescato. Sono 680 i controlli effettuati dalla direzione marittima del capoluogo che ha competenza sul tratto di costa e di mare davanti ai Comuni costieri da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi e Ustica.

Due i casi di maggior rilievo segnalati.Nel primo, sono stati rinvenuti all’interno di celle freezer circa 1.000 chili di salmone e pesce spada privi di documentazione di tracciabilità. Nel secondo, la Guardia costiera ha trovato oltre 1.900 chili di prodotto ittico di varia natura riportante etichetta con tempo di conservazione massimo superato, 25.000 chili di pesce spada in assenza di documentazione di tracciabilità e oltre 2.000 chili di moscardini bianchi con etichettatura errata. Non vengono però forniti i nomi delle attività sottoposte a controllo.

L’operazione complessa "Spinnaker" in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio. "L’obiettivo principale - si legge in una nota della Guardia costiera - è quello di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato a causa di comportamenti disonesti, che possano indebolire anche la capacità del consumatore di autodeterminarsi correttamente nella scelta del prodotto ittico. Un'operazione questa che tutela anche la maggioranza degli operatori del settore che agiscono nel rispetto della normativa e garantiscono prodotti di elevata qualità, primi fra tutti quelli provenienti della pesca italiana artigianale e costiera".