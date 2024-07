Continua senza sosta l’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca: questa mattina, personale militare della guardia costiera di Palermo ha accertato la vendita da parte di ambulanti abusivi, in zona corso Calatafimi, di prodotti ittici "in violazione alle vigenti disposizioni in materia di tutela delle risorse ittiche". In questa operazione sono stati sequestrati 260 chili di prodotti ittici di varie specie perché "messa in vendita senza idonea documentazione che ne comprovava la tracciabilità del pescato e in spregio alle più elementari norme igienico-sanitarie", hanno spiegato dalla capitaneria di porto. Ai trasgressori sono state contestate quattro violazioni amministrative, punite con pene pecuniarie per un importo totale pari a seimila euro.

Inoltre è stato ispezionato un ristorante etnico in zona Uditore (la guardia costiera non ha fornito il nome del locale, ndr), al cui proprietario è stata contestata la violazione amministrativa, punita con una sanzione di 1.500 euro, "relativa - dicono dalla guardia costiera - all’assenza di idonea documentazione attestante la tracciabilità del pescato rinvenuto all’interno del locale. Il prodotto ittico, per un peso di 150 chili, è stato posto sotto sequestro. Parte del prodotto ittico sequestrato, giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’Asp di Palermo intervenuti, è stato devoluto in beneficenza, mentre la restante parte è stata avviata alla distruzione da parte di ditta specializzata".

Nel corso invece di un'altra operazione avvenuta ieri, il personale militare del dipendente Ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese durante un’ispezione effettuata su un peschereccio fermo in banchina, ha accertato la presenza a bordo di attrezzi da pesca non conformi alla normativa nazionale. In particolare, i militari intervenuti hanno sequestrato oltre 700 metri di rete irregolare. Al comandante del motopesca è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo pari a duemila euro. È stata sospesa la licenza di pesca dell’unità per un periodo di tre mesi in quanto tale tipo di violazione rientra tra le “infrazioni gravi” come definite dal Regolamento comunitario in materia di pesca illegale.