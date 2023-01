"All you can eat", scatta maxi sequestro dopo i controlli della guardia costiera

Multe e sequestri ai danni di alcuni ristoranti e ambulanti palermitani sono scattati nell’ambito delle attività di controllo della guardia costiera sulla filiera della pesca. In azione gli ispettori del reparto operativo che hanno sequestrato nei giorni scorsi circa 4 tonnellate di prodotti ittici. Non sono stati forniti i nomi dei locali "pizzicati".

"Sono stati accertati - si legge in una nota - diversi illeciti amministrativi, con elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 8.667 euro nei confronti degli esercizi commerciali al dettaglio, nello specifico prodotti ittici di provenienza dal sud est asiatico e dalla ristorazione etnica, che propone il cosiddetto menu “All you can eat”, nel comune di Palermo. In un esercizio commerciale di proprietà di persone di nazionalità del Bangladesh, all’interno delle celle frigo è stato trovato pesce di origine del Sud Est asiatico. Durante l'ispezione non si trovava riscontro tra la documentazione in possesso dall’esercente con i lotti dei prodotti ittici ai fini della tracciabilità. E' scattata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro ed il sequestro del prodotto ittico (3.650 chili).

Nel mirino anche un ristorante giapponese. Qua è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro per mancata tracciabilità di alcuni prodotti ittici (75 chili) rinvenuti nei congelatori con relativo sequestro. Questo prodotto è stato giudicato dall’Asp di Palermo non idoneo al consumo e distrutto.

Da ulteriori controlli effettuati anche nei confronti di commercianti ambulanti, sono stati sequestrati, in due distinti accertamenti, 25 chili di pesce spada, "in quanto specie ittica pescata in tempi vietati", dicono dalla guardia costiera e 70 chili di prodotto ittico vario. Elevate sanzioni amministrative ai trasgressori, rispettivamente per un importo di 2.667 euro e 3 mila euro.