Incidente su un'imbarcazione in acque internazionali, pescatore soccorso dalla guardia costiera

E' stata una corsa contro il tempo e il mare mosso per raggiungere il prima possibile un'imbarcazione e soccorrere un pescatore. Si sono concluse a lieto fine le operazioni di salvataggio della guardia costiera che, tra sabato e domenica scorsi, hanno raccolto l'allarme lanciato da un motopesca italiano che si trovava a 55 miglia a nord-est del golfo di Palermo.

Una volta arrivata la richiesta di assistenza sanitaria urgente, intorno alle 3.45, la sala operativa ha inviato la motovedetta CP331 nel punto in cui si trovava il peschereccio, in acque internazionali, per recuperare "un uomo di 44 anni - si legge in una nota della guardia costiera - che aveva riportato un grave trauma e necessitava di immediate cure sanitarie.

Dopo una prima valutazione delle condizioni mediche del paziente, su parere del Centro internazionale radio medico contattato per fornire assistenza, si è deciso di trasbordare il pescatore per accompagnarlo al porto di Palermo, dove c'era un'ambulanza del 118 ad attenderlo, e condurlo in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.

"L'operazione - si legge ancora - si è conclusa in tempi rapidi, considerando la distanza dalla costa in cui si trovava l’unità da pesca e le condizioni non favorevoli, con mare mosso da nord-ovest, grazie anche alla professionalità dell’equipaggio del motopesca. La sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare sono le priorità assolute per la guardia costiera, che coglie l’occasione per ribadire l'importanza di mantenere sempre aggiornate le dotazioni di sicurezza a bordo e di seguire le procedure previste per le emergenze in mare".