Cade sugli scogli mentre pesca al porto e resta ferito, soccorso 47enne a Porticello

E’ scivolato sugli scogli mentre pescava sul molo di Porticello, riportando un trauma cranico e rimanendo bloccato sino all’intervento di soccorritori. Un bagherese di 47 anni, G.D., è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto stamattina, intorno alle 11.30, nel porticciolo della frazione di Santa Flavia.

L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno chiamato il numero d’emergenza. Il centralino della guardia costiera di Porticello ha attivato la macchina dei soccorsi inviando due veicoli, un gommone e un mezzo del 118. Sul posto anche sei squadre dei vigili del fuoco, una delle quali appartenente al nucleo Speleo alpino fluviale.

Il personale del 115 ha utilizzato una barella rigida sulla quale è stato immobilizzato il bagherese, poi riportato sulla banchina tramite un’autoscala e affidato alle cure dei sanitari del 118. "L’impegno congiunto - si legge in una nota - ha permesso di mettere in salvo l’ennesima persona che purtroppo, violando le disposizioni, ha imprudentemente pescato in porto, in un’area per di più insidiosa".