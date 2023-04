Pesca illegale vicino al porto e cibo non idoneo al consumo in un ristorante: scatta maxi sequestro

Circa 230 chili di prodotto ittico sequestrato. E' il bilancio finale dell'operazione messa a segno nel corso dell’ultimo fine settimana dagli ispettori della Capitaneria di porto di Palermo impegnati nelle consuete attività di contrasto alla pesca e alla vendita irregolare di prodotti ittici.

Nel corso di due distinte operazioni sono stati sequestrati circa 2.100 metri di reti da posta illegali, con all’interno circa 60 chili di prodotti ittici che, dopo una valutazione da parte del servizio medico veterinario dell’Asp 06 di Palermo, sono stati giudicati non idonei al consumo alimentare umano "poiché rinvenuti in una rete posta abusivamente nei pressi di uno scarico in ambito portuale", dicono dalla guardia costiera. Tutta l’attrezzatura non regolamentare e il pescato contenuto nella rete sono stati sequestrati.

"L’attività in ambito cittadino - aggiungono dalla guardia costiera - si è concentrata soprattutto nella verifica e repressione delle attività di rivendita irregolare, soprattutto ambulante, che offrono ai consumatori dei prodotti di provenienza ignota e soprattutto privi di tracciabilità, che non garantiscono i necessari requisiti di sicurezza igienico-sanitaria e di salubrità. A un ambulante è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro con sequestro di 20 chili di prodotti ittici vari. Questo prodotto - giudicato idoneo al consumo alimentare umano da parte del servizio medico veterinario dell’ Asp 06 di Palermo - è stato devoluto in beneficienza ad un centro benefico della città".

Inoltre è stato ispezionato un ristorante etnico, nel quale sono state riscontrate delle violazioni in materia di rintracciabilità degli alimenti. Al titolare del ristorante è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro con sequestro di 150 chili di prodotti vari, tutto il prodotto è stato giudicato non idoneo al consumo alimentare umano ed avviato alla distruzione mediante ditta specializzata.