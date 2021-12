Perrone riconfermato segretario Femca Cisl Palermo-Trapani: "Amap e Amg siano gestite con logiche industriali"

Andrea Perrone, 48 anni, dipendente di "2iretegas", è stato riconfermato segretario generale della Femca Cisl Palermo Trapani. La rielezione è avvenuta oggi al termine del congresso della Federazione, svoltosi all’hotel Saracen di Isola delle Femmine, a cui hanno preso parte oltre ai delegati, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, il reggente della Femca Cisl Sicilia, Franco Parisi e la segretaria generale della Femca Cisl, Nora Garofalo. Fra i vari temi trattati da Perrone nella sua relazione, quello relativo a Amap e Amg.

"Entrambe le aziende - sottolinea - nonostante siano da considerare vere e proprie industrie per servizi erogati e prospettive future, continuano ad apparire appendici della politica. Serve un cambio di passo radicale che parta dalla questione del personale, attualmente sottodimensionato, dato che all’Amap operano 708 unità e all’Amg 240, di cui 140 nel settore dell’illuminazione pubblica". Perrone rimarca come soprattutto rispetto all’Amap vadano affrontati e superati problemi ormai atavici che danneggiano da un lato i lavoratori e dall’altro i cittadini."“Siamo al paradosso di problemi di erogazione idrica sia in caso di siccità sia in caso di piogge - aggiunge Perrone - e questo avviene perché nelle reti e negli impianti sono stati effettuati interventi tampone, mai risolutivi. A pagarne le conseguenze sono i dipendenti a cui si chiede quotidianamente di compiere un miracolo e ai cittadini, privati di un servizio essenziale come quello relativo all’acqua”. Sono stati eletti nella segreteria Femca Cisl Palermo Trapani anche Calogero Pata e Antonella Pitisci.