L'omicidio del cameriere freddato con tre colpi di pistola in via Roma, perquisizioni dei carabinieri

Le prime acquisizioni avrebbero dato già qualche riscontro e non si esclude che presto potrebbe anche essere rivelata l’identità di chi avrebbe sparato contro Badreddine Boudjemai, il cameriere di 41 anni ucciso due notti fa in via Roma. Proseguono le indagini dei carabinieri che hanno eseguito alcune perquisizioni alla ricerca dell’uomo che ha premuto tre volte il grilletto ammazzando l'algerino, sposato e padre di due bambini. "Come faranno senza il loro papa? Chi ha visto qualcosa, parli", ha detto la sorella della vittima, Fella Boudjemai.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sotto il coordinamento della Procura, Badr - o Samir come lo chiamava qualche amico - stava rientrando da via Emerico Amari dopo una serata di lavoro come tante in cui non sarebbe successo nulla di anomalo. Boudjemai si sarebbe incamminato verso casa sua, che si trova tra la Kalsa e via Roma, quando sarebbe stato raggiunto alle spalle dal suo killer che avrebbe aperto il fuoco per poi fuggire. In poco tempo le pattuglie dell'Arma hanno raggiunto il luogo del delitto, avvisate da alcune telefonate arrivate al 112.

I carabinieri hanno avviato le indagini partendo dai pochi elementi a disposizione e acquisendo le immagini riprese dalle numerose telecamere installate in via Roma, vicino via Valverde e nelle traverse vicine, comprese quelle utilizzate per monitorare i varchi della Ztl. Sulla base dei primi riscontri le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su un sospettato la cui posizione è ora al vaglio dei magistrati: la sua abitazione è stata perquisita alla ricerca degli abiti che avrebbe indossato quando è stato ucciso Boudjemai e della arma, un revolver.

Era il 2010 quando Badr era venuto in vacanza a trovare la sorella più piccola, Fella, mediatrice culturale di Medici senza frontiere. E' lei a raccontare a PalermoToday chi fosse il fratello. "Un uomo sempre sorridente, legato profondamente alla sua famiglia, soprattutto ai suoi due bambini". Era sposato con una donna di origini tunisine con la quale aveva avuto due bambini oggi piccolissimi. "Dopo il secondo figlio - spiega ancora - la moglie ha smesso di lavorare per accudirli. Era mio fratello a pensare a tutto".

Una volta chiarita l'identità dell’omicida, i carabinieri dovranno anche ricostruire il movente dell'uccisione dell'algerino che, come riferito dai familiari, era una persone mite, senza capricci per la testa e non dedito ad alcun particolare vizio, a parte qualche bicchiere condiviso con amici o conoscenti nei locali che si trovano lungo la strada tra il ristorante in cui lavorava e la sua abitazione. Ed è proprio verso questi ambienti, attorno al luogo di lavoro, che porta la pista prediletta dagli inquirenti.