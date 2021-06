Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Si ribalta furgone che trasporta Gpl, fuga di gas spaventa Bonagia

È successo in via Albiri. L'incidente ha causato la rottura di valvole e raccordi. Il serbatoio conteneva oltre 2 mila litri di gpl. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del nucleo Lpg e Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) che stanno provvedendo a messa in sicurezza e travaso