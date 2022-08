Guasto alla condotta fognaria a Sferracavallo, operai Amap in azione

Concluso ieri pomeriggio un intervento di riparazione di una perdita individuata nell’impianto fognario di Sferracavallo a Barcarello. Gli operai di Amap, appresa la notizia della perdita nella giornata del 15 agosto, sono intervenuti ieri mattina ed hanno immediatamente concluso l’intervento, tramite l’apposizione di un “collare” su una tubatura di grosse dimensioni a valle del pozzetto. La perdita si trovava in un pozzetto.

"L’intervento - dicono dagli uffici Amap - è da considerarsi temporaneo. L'impianto sarà sostituito dalla nuova infrastruttura fognaria di Sferracavallo e Tommaso Natale, realizzata dal Commissario unico nazionale per la depurazione e che ha previsto il totale rifacimento della rete con la realizzazione di quasi due chilometri di tubazioni per la condotta di pressione, 2.800 metri di collettori secondari lungo le strade dei quartieri, oltre ad un emissario di grande diametro, lungo via Nicoletti, di 770 metri. I lavori sono ormai conclusi ed è stata avviata sempre dalla struttura Commissariale, la fase di collaudo delle opere".

Il nuovo impianto, che dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno, prevede che le acque nere dei due quartieri siano convogliate al depuratore di Fondo Verde e sarà inoltre dotato, come già altri impianti di proprietà di Amap, di un sistema di telecontrollo e rilevamento in tempo reale di eventuali anomalie funzionali, in modo che gli interventi di riparazione possano essere quanto più tempestivi possibile.