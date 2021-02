Perdita d'acqua in via Duca della Verdura, possibili disagi fino a piazza Indipendenza

I lavori in via Duca della Verdura

Una perdita d'acqua improvvisa potrà causare disagi in diverse zone della città, da via Notarbartolo a corso Alberto Amedeo. A renderlo noto è l'Amap, che annuncia "una perdita improvvisa sulla tubazione di alimentazione del distretto Politeama". Queste le strade che potrebbero essere interessate dai disservizi: via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza principe di Camporeale, via Colonna Rotta, piazza Indipendenza, corso A. Amedeo, via Volturno e via Cavour.

Dalla Partecipata spiegano che l'intervento di manutenzione, in via Duca della Verdura angolo via Libertà, è già in corso e "l’erogazione verrà ripristina non appena verrà ultimata la riparazione. L’erogazione idrica si normalizzerà nelle successive 24 ore successive, salvo imprevisti".

Giovedì invece è previsto un intervento sulla tubazione di alimentazione del serbatoio Altarello. Dalle 8 alle 22 verrà ridotta la pressione d’esercizio nella rete cittadina. Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica, nei distretti Calatafimi, sotto Regione Siciliana, Zisa, Perpignano, Pitrè-Altarello, Noce, Uditore, Lazio e Strasburgo. Anche in questo caso "l’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti".

Dall'Amap precisano poi che "le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma".

Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o 800915333 (numero verde esclusivamente da telefono fisso).