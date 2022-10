Percorso formativo "le 10 parole", ciclo di incontri settimanali alla Parrocchia San Giuseppe Chiavelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da martedì 11 ottobre, alle ore 21, nella Parrocchia San Giuseppe - Chiavelli di Via Belmonte Chiavelli n 104, inizierà un percorso che ogni anno coinvolge centinaia di giovani di tutta Italia e che prova a rispondere alle domande grandi della vita, come: “Dove cerchi la tua felicità?”.

E' il percorso delle Dieci Parole, che si compone di incontri settimanali ed ha sede in diverse città del nostro Paese e del mondo, anche a Palermo... Chi ha partecipato lo definisce come “una svolta”. Il percorso è rivolto soprattutto ai giovani tra i venti e i trent’anni, ma è aperto a tutti, credenti e non credenti. Don Francesco Spinoso (il parroco) e l'équipe (Giuseppe Lo Giudice, Silvio Ravena, Michele Ienna e Simona Tarantino).