Apei: "Perché sostieniamo il ddl 316 sull'unitá di pedagogia scolastica"

Il Disegno di Legge n. 316-285-348, attualmente in discussione all'ARS, prevede l'istituzione dell' unità di pegagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione siciliana, che costituisce una fondamentale risorsa a disposizione di tutta la comunità educante, che opera nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, svolgendo funzione di supporto al dirigente scolastico, al collegio dei docenti e alle famiglie, per la co-progettazione di percorsi educativi e formativi aventi obiettivi trasversali che arricchiscano il Piano dell’offerta formativa e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici che l’istituzione scolastica si prefigge. Siamo contenti di vedere che, per la prima volta, davanti alle più urgenti problematiche sociali e di povertà educativa, anche a seguito degli effetti della pandemia, si scelga un approccio prettamente pedagogico attraverso un intervento strutturale e non di tipo “emergenziale”.

Gli allarmanti dati relativi alla dispersione scolastica nel nostro territorio, le difficoltà crescenti dei docenti e delle famiglie nel leggere e dare adeguate risposte ai bisogni educativi specifici dei ragazzi, sono indicativi del fallimento delle strategie e delle “ricette” sino ad oggi messe in campo; non appaiono, infatti, più sufficienti interventi tampone attraverso progetti limitati nel tempo o “sportelli” di ascolto che sovente tendono a concentrare le responsabilità del “fallimento” formativo sul singolo, piuttosto che intervenire sulle condizioni ambientali, fisiche e relazionali, che favorendo il pieno protagonismo apprenditivo del soggetto in formazione, ne permettono un armonico sviluppo nel rispetto delle specificità personali. Ecco perché riteniamo importante che nel Disegno di Legge in oggetto sia stato dichiarato in maniera palese l’obiettivo principale della prevenzione educativa primaria e secondaria del disagio scolastico, attraverso delle presenze costanti e non estemporanee, dei compagni di cammino nel percorso formativo che vivono immersi nella realtà scolastica e favoriscono i naturali processi di apprendimento e di crescita non solo degli alunni e delle alunne, ma di tutta la comunità.

Le due figure professionali infatti, ciascuna con le proprie specifiche competenze, costituiscono l’Unità di Pedagogia Scolastica, una risorsa a disposizione della comunità scolastica, delle famiglie e del territorio. I Pedagogisti e gli Educatori professionali socio-pedagogici, sono professionisti con precise competenze scientifiche e metodologiche che intervengono nel naturale processo di crescita e di sviluppo della persona, nell’ottica dell’educazione permanente svolgendo un ruolo fondamentale nell’ambito della «prevenzione educativa primaria». Sono esperti della relazione educativa opportunamente formati e qualificati e costituiscono all’interno della scuola quelle risorse indispensabili ad attivare una rete ( quella che amiamo definire come “comunità educante”), aiutando tutti coloro che fanno parte dell’ambiente scolastico (famiglie, docenti, extra scuola … ) a dare il proprio contributo in collegialità, avendo sempre come punto di riferimento il bambino, l’alunno e l’alunna, ciascuno studente che dev’essere protagonista del proprio apprendimento e della creazione di un personale progetto di vita.

La Scuola e le famiglie necessitano di una figura di raccordo, attenta alle biografie umane e volta ad accompagnare gli alunni senza classificarli o diagnosticarli. In sintesi i punti del DDL che ci stanno particolarmente a cuore: Unità di Pedagogia scolastica come “cellula” viva presente in ogni scuola, di ogni ordine e grado, per accompagnare il percorso di crescita da 0 a 19 anni; la sinergia con l’intera comunità scolastica e con le famiglie, attraverso la consulenza pedagogica ed educativa rivolta agli organi collegiali, nel pieno rispetto del principio dell'autonomia scolastica; la realizzazione di interventi concreti di carattere educativo, formativo e pedagogico (Art. 4 del DDL) che mirino a trasformare l’ambiente di apprendimento evitando, quando non necessaria, la delega a servizi specialistici di natura sanitaria: analisi dei bisogni educativi e pedagogici, supporto all’orientamento scolastico, sviluppo di metodologie e strumenti per favorire i processi di apprendimento, la programmazione di momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni; l’individuazione (Art. 5 del DDL) dei corretti titoli di accesso per i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici con il pieno recepimento della normativa nazionale (L. 205/2017). Siamo convinti che la Regione Siciliana possa costituire, attraverso l’approvazione di questo DDL, un modello di intervento serio ed efficace per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione e contro la povertà educativa, il disagio e la dispersione scolastica contribuendo a far sì che i nostri ragazzi possano sempre più “star bene a scuola”. Il Presidente APEI Sicilia Ped. Samuele Amendola