Preside all'Umberto, la revoca di Giusto Catania tra politica e polemiche social: ecco come stanno le cose

Per lui è stato un atto "improvviso" e "senza alcuna motivazione", quindi frutto di "pressioni politiche, anche da parte di autorevoli parlamentari di Fratelli d'Italia" per colpirlo in quanto "uomo di sinistra". Ma per capire i contorni della revoca dell'incarico all'ex assessore Giusto Catania, designato come dirigente scolastico di uno dei più prestigiosi licei della città, l'Umberto I, basta andare sul sito dell'Ufficio regionale scolastico, dove c'è invece un provvedimento ben motivato a firma del direttore generale Giuseppe Pierro. E di politico nell'atto non c'è davvero nulla, anche se la vicenda - per via di un post pubblicato su Facebook dallo stesso Catania - è ormai diventata un caso.

Ecco i motivi della revoca

Il provvedimento dell'Ufficio regionale scolastico è chiaro: in seguito all'attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici avvenuto il 12 luglio scorso, sono arrivati dei reclami e si è ritenuto di accoglierne due, quelli delle presidi Claudia Contino e Lucia Scolaro, e questo ha comportato inevitabilmente delle rettifiche. Ovvero, nello specifico, la revoca della nomina di Catania all'Umberto, quella di Contino dal Rutelli con passaggio all'Umberto, mentre al Rutelli è stata assegnata Vita Grazia Santangelo, e infine la revoca di Scolaro dall'istituto Tusa-Mistretta con nuova assegnazione alla sede "Isole Eolie" a Lipari. La decisione è naturalmente a sua volta impugnabile con un ricorso al giudice del Lavoro.

Il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale

Nel suo post Catania sostiene che "nel Paese di Giorgia Meloni bisogna sempre premiare il merito, soprattutto nella scuola, a meno che tu non sia di sinistra" e anche che "all'Umberto I andrà una mia cara amica, una bravissima preside, malgrado abbia molti anni di servizio meno di me, cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Ma il direttore generale dell'Ufficio regionale scolastico, interpellato da PalermoToday, chiarisce che "l'anzianità non è un criterio di selezione" e spiega che proprio quest'anno, per via dell'accorpamento di diversi istituti scolastici numerosi dirigenti sono rimasti senza posto "e sono loro ad avere la precedenza su tutti".

I fatti, quindi, sembrano essere piuttosto diversi rispetto al racconto sui social fatto da Catania, preside dell'istituto Saladino al Cep, che ha fatto riferimento a una sorta di ritorsione politica. Non pare peraltro - a giudicare dal contenuto del suo messaggio su Facebook - che sia intenzionato a fare ricorso ("non voglio contropartite, la scuola è un'istituzione della Repubblica, non può essere terreno di scambio"), anche se ne avrebbe tutto il diritto laddove si sentisse penalizzato per una questione di appartenenza politica.

Il sindacato dei presidi: "Il collega interrompa questa polemica falsa e sterile"

Molte persone hanno espresso la loro solidarietà a Catania, ma c'è anche chi, come il sindacato DirigentiScolastici, si è schierato diversamente: "Condanniamo ogni forma di strumentalizzazione politica da cui tutte le istituzioni pubbliche e in particolare la scuola devono essere chiamate fuori. Esprimiamo forte condanna contro chi utilizza l'appartenenza politica per affermare cose che non corrispondono al vero e calpestare gli interessi legittimi dei colleghi - sottolinea in una nota l'associazione dei presidi - e apprendiamo anche che il dirigente scolastico è il referente regionale di una rete di scuole impegnate a diffondere l'educazione alla legalità e promuovere la lotta al potere mafioso. A maggior ragione, ci aspettiamo che il collega interrompa prontamente la sterile protesta montata ad arte, buttata in politica, quando di politica non c'è nulla, e spieghi a chi per il momento lo sostiene che si è trattato di un errore a cui l'amministrazione ha posto rimedio. E soprattutto eviti da oggi di porsi in una situazione di superiorità professionale rispetto al collega, perché nessun dirigente scolastico ha mai dimostrato tanta arroganza e non rispetto del ruolo istituzionale che riveste".

La Vardera: "Questa storia fa paura, Pierro riferisca in Commissione"

Di tutt'altro avviso il deputato regionale Ismaele La Vardera, componente della Commissione istruzione (Sud chiama Nord): "Quello che è accaduto a Giusto Catania fa paura. La politica non solo già ha le mani dentro la sanità, ma non può fare a meno di infilarsi anche nell'istruzione. Quando si parla di formazione e quindi del futuro del nostro Paese, non si può pensare che una nomina venga revocata per 'pressioni politiche'. Per questo motivo - afferma in una nota - ho chiesto la convocazione del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro in V commissione e presentato anche un'interrogazione parlamentare urgente all'assessore Turano. Se Catania è stato nominato all'Umberto I e perché probabilmente ha avuto le capacità gestionali nel precedente istituto. Bisogna fare luce su questa storia dalle tonalità grigie. Non possiamo permetterci che all'interno delle scuole le correnti politiche rovinino il futuro delle nostre scuole. Tuttavia, faccio un grande in bocca al lupo alla sostituta di Catania, Claudia Contino, certo che abbia a cuore il futuro dei nostri giovani".

Il Pd presenta un'interrogazione al ministro Valditara

"L’istruzione non deve essere oggetto di strumentalizzazioni politiche per questo siamo fortemente preoccupati per le modalità con cui è stata disposta la revoca dell’incarico di dirigente scolastico a Giusto Catania, che potrebbe essere stata determinata dalle ingerenze della politica, e segnatamente da parte di FdI". Lo dichiarano Sergio Lima, componente della direzione nazionale del Pd e della segreteria regionale del Pd Sicilia e Giovanna Iacono, deputata nazionale del Pd e componente della commissione parlamentare Cultura, scienza e istruzione, che sull’argomento ha presentato un'interrogazione al ministro dell’Istruzione Valditara, insieme ai deputati siciliani del Pd. "Non possiamo non notare come nel breve lasso di tempo tra la nomina e la revoca – aggiungono – abbiamo assistito, sui social e non solo, ad un vero e proprio fuoco di fila di interventi scomposti e a gamba tesa da parte di esponenti e associazioni legate a Fratelli d’Italia, che potrebbero avere esercitato un'indebita pressione, per spingere verso la revoca dell’incarico".