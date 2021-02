VIDEO | Scuola, il "popolo" del reddito di cittadinanza in campo contro gli assembramenti

Il "popolo" del reddito di cittadinanza scende in campo per evitare gli assembramenti davanti alle scuole. Accade a Brancaccio, dove le associazioni Costa Sud e Se ognuno fa qualcosa ha firmato un protocollo d'intesa con gli istituti comprensivi Nazario Sauro e Don Milani. L'obiettivo è far rispettare il distanziamento sociale, all'ingresso e all'uscita degli alunni da scuola.

Circa 25 percettori del sussidio verranno impiegati per 18 mesi (più eventuali 18) si occuperanno anche per preservare i locali (ad esempio le palestre) da atti vandalici e per mantenere il decoro nelle ore pomeridiane. Il vice presidente della Seconda circoscrizione, Salvatore Savoca: "Un'iniziativa che fa onore a loro ed è importante per i nostri bambini". Il responsabile del progetto: "Servizio importante in un quartiere difficile come Brancaccio".