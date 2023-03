Per il Venerdì Santo la preghiera per la Pace al Sacrario dei Caduti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una momento di preghiera per la pace nel giorno del venerdì Santo. Il 7 aprile alle ore 21, presso il Sacrario dei caduti nelle guerre in via Scarlatti, nei pressi di Piazza Massimo, sosta della processione del Cristo Morto e del’Addolorata nel ricordo dei civili e militari che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina. L’iniziativa è organizzata dalla confraternita Maria Santissima dell'Addolorata degli invalidi e mutilati di guerra. Nell’occasione si terrà un momento di riflessione con il rettore della Chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi Padre Vincenzo Capozza e il parroco di Santa Maria della Pietà alla Kalsa Don Giuseppe Di Giovanni. Nel corso della serata l’omaggio del presidente dell'Associazione invalidi e mutilati di guerra, l’ingegnere Vincenzo Bellia.