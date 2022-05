Peppino Impastato, 44 anni fa l'omicidio a Cinisi: maratona di eventi per ricordare il figlio ribelle che disse no alla mafia

Quarantaquattro anni fa a Cinisi Peppino Impastato, speaker di Radio Aut e figlio ribelle di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, veniva ammazzato dalla mafia per volere del boss Badalamenti.

Le iniziative in programma nel Comune e nella confinante Terrasini, dove aveva sede la radio dai cui microfoni il giornalista (postumo) prendeva in giro "Tano seduto", per ricordare le sue battaglie, il suo impegno - che gli è costato la vita - contro Cosa nostra, sono iniziate le scorso 6 maggio e si concluderanno oggi.

Era scomodo e irriverente, il militante di Democrazia proletaria, candidato al consiglio comunale di Cinisi. Il 9 maggio del 1978 avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale, ma così non è stato perchè le sue denunce, fatte via radio, attraverso la trasmissione Onda Pazza hanno colpito nel segno e per questo è stato messo a tacere.

Le sue idee e il suo coraggio però no, sono ancora vivi e camminano sulle gambe del fratello Giovanni e della nipote Luisa, presidente di Casa Memoria, e di moltissime altre persone che negli anni hanno conosciuto la storia di Peppino e ne hanno tratto ispirazione.

Il programma della giornata comincia questa mattina alle 10 con un presidio nel casolare dove fu ucciso, prima di essere fatto saltare in aria, recentemente acquisito tra i beni della Regione, e va avanti fino a questa sera.

Il programma completo

Ore 10 presidio al Casolare. Interventi dei referenti delle associazioni, familiari e compagni di Peppino. Performance di Our Voice, performance “Fioritura Collettiva” di e con Clara Burgio, con Mariagrazia Balistreri e Desirèe Burgio)

Ore 16 Corteo da Radio Aut (Terrasini) a Casa Memoria (Cinisi)

Ore 18.30 interventi da Casa Memoria

Saranno esposte diverse mostre tra cui “L’atlante dei conflitti e delle forme del pacifismo nella storia recente” presso piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Cinisi; “Ri-scatti Umani” (10 foto selezionate al concorso fotografico Guido Orlando) nell'ex casa Badalamenti; "Io non Ritratto – Peppino Impastato una storia collettiva", mostra di Pino Manzella dedicata ai compagni/e di Peppino non più in vita (Margaret Cafè).