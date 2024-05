Impastato ucciso 46 anni fa, la premier Meloni: "Attivista coraggioso il cui sacrificio non deve essere vano"

Piove su Cinisi oggi e sembrano lacrime per Peppino Impastato, ucciso da Cosa nostra 46 anni fa, in quel tremendo 9 maggio 1978 in cui l'Italia venne scossa anche dall'omicidio di Aldo Moro. E i nomi delle due vittime ricorrono nei ricordi e nelle commemorazioni in quello che è dal 2007 il Giorno della memoria dedicato al ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Anche se l'assassinio di Impastato venne consumato per mano mafiosa.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X ha postato una foto con i volti di Impastato, Moro e del giudice Rosario Livatino e ha scritto: "Quella di oggi è una data che ha segnato profondamente la memoria e la coscienza della nostra nazione. Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro, barbaramente assassinato dalle Brigate rosse, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un'automobile in via Caetani a Roma. Lo stesso giorno cadeva, per mano mafiosa, Peppino Impastato. Ed era il 9 maggio del 2021 il giorno in cui veniva proclamata la beatificazione di Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda. Un uomo di Stato, un attivista coraggioso e un giudice, i cui sacrifici non devono essere dimenticati e non devono essere vani".

Per il presidente della Regione Renato Schifani "la giornata odierna è un punto nodale della memoria collettiva". E ancora: "Il 9 maggio del 1978 veniva ritrovato a Roma il corpo senza vita di Aldo Moro e a Cinisi veniva ucciso Peppino Impastato. Una tenaglia di violenza, di matrice terroristica da un lato e mafiosa dall’altro, che cingeva l’anima della nostra società. Oggi tutto il Paese volge lo sguardo e il ricordo a loro e a tutte le altre vittime del terrorismo. Il nostro pensiero si posa con dolore su tutte le vite spezzate dalla violenza criminale e sulle ferite profonde che quelle morti hanno lasciato nella storia del nostro Paese. Chiunque sia impegnato nelle istituzioni deve profondere il massimo sforzo per contrastare la barbarie del terrorismo, ancor più in una fase storica come quella attuale, in cui le scorie di certi retaggi che pensavamo sconfitti con il Novecento premono nello scenario internazionale e, a cascata, anche in quello interno".

A ricordare Impastato e Moro anche il sindaco Roberto Lagalla: "Il coraggio del giornalista e attivista Peppino Impastato resta ancora oggi un esempio di impegno civile concreto nel contrasto alla mafia. Attraverso la sua attività politica e culturale è riuscito a piegare l’indifferenza davanti al fenomeno mafioso in un periodo durante il quale era più facile abbassare lo sguardo rispetto all’influenza di Cosa nostra. Quel 9 maggio 1978 resterà per sempre una data che ha segnato una svolta nella storia del Paese perché nel giorno dell’omicidio di Peppino Impastato veniva anche ritrovato il corpo senza vita del presidente Aldo Moro, assassinato dalle Brigate rosse. Per tale ragione, oggi è doveroso ricordare Impastato e Moro e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia e al terrorismo".

Alle iniziative organizzate a Cinisi è intervenuto il presidente della commissione Antimafia all'Ars: "La storia di Peppino Impastato - afferma Cracolici - è una storia di verità che è andata oltre i tentativi di depistaggio e che conferma come l'intreccio mafioso abbia segnato la vita democratica della nostra terra. Quella di Peppino dai microfoni di Radio Aut è stata una voce 'contro' in un tempo nel quale si diceva che la mafia non esisteva, era considerata un'invenzione e l'attività contro la mafia era propria di una sparuta minoranza. Ricordare Peppino Impastato significa attualizzare l'impegno contro la mafia e avere consapevolezza che cosa nostra esercita ancora il suo controllo sul territorio e noi abbiamo il dovere di contrastarla".