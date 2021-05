Tanti presidi nei luoghi della memoria: il programma delle iniziative per Peppino Impastato

Non ci sarà il tradizionale corteo da Terrasini a Cinisi, ma l'attivista ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 sarà comunque ricordato in occasione del 43esimo anniversario della sua morte. Il Premio Musica e Cultura verrà simbolicamente assegnato a tutto il mondo dello spettacolo

Un corteo, diffuso su scala nazionale, realizzato attraverso una serie di presidi in vari luoghi di memoria e attivismo. Anche quest’anno un intenso programma di iniziative saranno messe in campo, nonostante la pandemia, per ricordare Peppino Impastato, attivista ucciso barbaramente dalla mafia il 9 maggio del 1978. Per il 43esimo anniversario, i familiari, il Centro Impastato, i compagni e compagne di Peppino, le associazioni hanno rivolto un appello a tutte quelle realtà che si richiamano ai valori che caratterizzarono l’attività di Peppino Impastato, lotta alla mafia e all’oppressione, impegno per i diritti umani, giustizia sociale.

"Hanno già risposto - fanno sapere da Casa Memoria - tantissime associazioni e anche alcune scuole. Tutti i presidi saranno contingentati e svolti secondo le norme anti Covid, pertanto non si invita alla partecipazione. Per lo stesso motivo non ci sarà - concludono dall'associazione - il tradizionale corteo tra Terrasini e Cinisi, con la speranza di poterlo realizzare il prossimo anno".

Ci saranno però dei presidi a Cinisi e Terrasini, nei luoghi della memoria di Peppino, dal casolare dove Impastato fu ucciso alla sede di Radio Aut. Giovanni Impastato presenterà il suo ultimo libro “Il coraggio della memoria” presso l'Hotel Magaggiari (Partecipazione a numero chiuso) e in diretta online (Pagina fb delle associazioni che organizzano). Il Premio Musica e Cultura, appuntamento fisso, verrà simbolicamente assegnato a tutto il mondo dello spettacolo, i cui lavoratori sono stati fortemente colpiti dall'emergenza Covid.

