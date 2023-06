Mazzette per le pensioni di invalidità: "Sono 40 anni che ammuogghio verbali e non mi hanno mai fottuto"

Un braccialetto d'oro per lui e uno per la fidanzata, un massaggio "con la più bella ragazza della Spa", voti, ma soprattutto soldi, una montagna di soldi. E' questo che avrebbe ottenuto Agostino Genova, medico legale e coordinatore dell'ufficio Invalidi ciechi e sordomuti dell'Asp, per concedere pensioni, indennità di accompagnamento ed altri sostegni a pazienti che non sempre ne avrebbero avuto diritto, a volte soltanto per velocizzare i tempi. Sono ben 101 le prariche finite al centro dell'inchiesta "Vediamoci chiaro" della guardia di finanza, coordinata dai procuratori aggiunti Sergio Demontis e Paolo Guido e dal sostituto Felice De Benedittis che stamattina ha portato all'arresto di Genova e di altre 5 persone. Ma quelle irregolari sarebbero molte di più.

D'altra parte è lo stesso Genova ad affermare in un'intercettazione: "A me mai mi hanno fottuto, io è dal 1990, io ho fatto 40 anni che ammuogghio centomila verbali, non mi hanno fottuto mai...". Oggi è andata diversamente ed è finito ai domiciliari e il danno - probabilmente milionario - che avrebbe provocato alle casse pubbliche ancora non è stato compiutamente quantificato.

Il tariffario: da 250 a 3.500 euro per liquidare una pratica

Dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Clelia Maltese emerge come, ricorrendo sempre allo stesso modus operandi, l'indagato "ha costantemente e in modo perdurante piegato la propria funzione pubblica e l'interesse pubblico alla stessa sottesi all'esigenza di soddisfare gli interessi privati oggetto dell'accordo corruttivo", come scrive il giudice. In base alla ricostruzione degli investigatori, Genova - candidato alle scorse elezioni comunali con la Dc, che lo ha sospeso, e che avrebbe mirato ad una poltrona anche alla Regione - avrebbe percepito dai 250 euro ai 3.500 euro a pratica liquidata, anche ad esempio a falsi ciechi, ma volte anche una percentuale sugli arretrati concessi ai pazienti. A fornirgli le domande su cui lavorare sarebbero stati da una parte Pietra Di Fiore e Calogero Randazzo, dipendenti di un Caf di San Giuseppe Jato, ma anche il medico certificatore Rosario Cammalleri e la sua collaboratrice Tiziana Guadalupi, tutti arrestati assieme a Vincenzo Caccamo, imprenditore nel settore dei preziosi, che avrebbe brigato per far ottenere la pensione alla madre.

In un anno e mezzo incassati oltre 900 mila euro di mazzette

E di denaro Genova ne avrebbe accumulato decisamente tanto grazie alle mazzette: "Minchia l'altro giorno ho fatto i conti - gli diceva Cammalleri - lo sai quanto ti ho dato? Novecentomila euro da un anno a questa parte, un anno e mezzo, da marzo 2021...". Una somma a cui andrebbero sommate tutte le dazioni recuperate attraverso Di Fiore e Randazzo. Non a caso, l'indagato parlava di investimenti. In un caso chiedeva ad un medico di fargli fruttare "almeno 100 mila euro, si devono muovere, 50 mila", naturalmente senza correre rischi, per esempio in lingotti d'oro. E l'interlocutore gli avrebbe trovato la soluzione, dicendogli: "E la Finanza te la può sucare, nel senso tu prendi i soldi, la Finanza ti può venire a dire: 'Ma lei come fa a comprare? Te lo può venire a chiedere?'". In un'altra circostanza, Genova faceva riferimento all'acquisto di un appartamento in viale Strasburgo: "Gli devo dare 50 mila euro, un appartamento in viale Strasburgo che ne vale sui 600 mila, lui ne chiede 280, fallimento, gli si fa una bella licitazione privata, forse la chiudiamo a 180 e si vende subito dopo, cioè anche se la vendi 400 ci guadagni subito 150 mila euro...".

"Ho tanti voti per te..."

Di certo - almeno per quanto si legge nell'ordinanza - Genova avrebbe cercato di sfruttare i suoi favori anche a fini elettorali, ovvero per rimediare voti. Di Fiore gli diceva per esempio: "Ti devo parlare personalmente perché dobbiamo fare una cosa, ho tanti voti per te, te lo giuro su mia madre...". E quando alle Comunali non era stato eletto, Genova avrebbe puntato alla Regione, chiedendo alla donna: "Ti voglio bene, dai, però stavolta ti devi comportare meglio con me alle Regionali, vedi tu? Li hai contatti? A Bagheria mi aiuti? A 10 voti ci arrivi?".

I braccialetti e il massaggio alla Spa

Il 19 aprile dell'anno scorso, nell'ufficio di via La Loggia si era presentato Caccamo e mentre discuteva con Genova della pensione di invalidità da far ottenere alla madre, il medico diceva di non riuscire a trovare "un braccialetto" e l'altro rispondeva subito: "Glielo faccio avere io, dottore!". Genova riferiva anche di essersi candidato al Comune e l'interlocutore, "dopo avergli proposto un massaggio con la ragazza più bella in una Spa del nipote", gli diceva: "Io devo partire per portati 'sto certificato e ti porto un braccialetto". Il 22 aprile Genova ringraziava Caccamo per "il braccialettino", il "regalino" e il 23 gli comunicava: "Sto cercando di fare la pratica di tua mamma, così faccio 'sta pratica e mi levo il pensiero... Guardo il braccialetto e ti devo pensare, t'immagini?". E Caccamo: "Poi te ne do uno per la tua fidanzata così glielo dai".

"A San Giuseppe Jato ho trovato una miniera d'oro..."

Grande procacciatrice di pratiche sarebbe stata Di Fiore, che sosteneva addirittura di aver "trovato una miniera d'oro a San Giuseppe Jato". E avrebbe pressato anche i pazienti perché consegnassero i soldi al medico che avrebbe esitato senza problemi le loro richieste. Una di queste, a cui diceva che grazie a Genova avrebbe ottenuto la pensione "a vita", rispondeva: "Che significa? Io ne esco mille euro, ne ho usciti 2.200 finora" e per recuperare i soldi si diceva disposta a vendere posate in argento.

"Il dottore vuole la metà degli arretrati"

Di Fiore avrebbe sottoposto poi al medico legale la pratica di una sua amica "che è malata seria" e che avrebbe avuto diritto a 35 mila euro di arretrati. L'indagato rispondeva: "Gli ho detto la metà perché il dottore ne vuole la metà, sono bei soldi" e chiedeva di più, "non è che con la scusa della campagna dobbiamo... anzi mi devi dare di più perché io ho spese" e intimava "in questi da tutti devi andare, 100 euro li tieni tu e 150 restano a me, mettili qua dentro".

"Metti retinopatia proliferante, sono un sacco di piccioli"

Genova, secondo la Procura, spesso avrebbe falsificato i dati nel sistema informatico dell'Inps, inserendo per esempio patologie inesistenti: "Vediamo se è prima categoria o seconda... diabete... poi ci devi far mettere retinopatia proliferante, quindi questo percezione luce motu manu, lì un sacco di piccioli, lo sai quanto gli danno?" e faceva i calcoli: "1.300 ottobre, novembre, docembre, tre mesi del 2019 e 12 del 2020 e sono 15 e 12 2021... 15 e 12, 27... ce ne andiamo a 35 mesi... 35 per 1.300... te lo dico io, cara, cose serie... E noialtri stiamo cugghiunnanu 300, 200 euro... Quindi vedi che la devi fare subito... Ora me la inserisco nella commissione di oggi, come se fosse assente... Minchia l'intrasportabilità c'è, minchia che sfortuna che abbiamo... Domiciliari per ora non si possono fare... quindi giorno 9, tu trovi i documenti e me li porti".

"Spicciati, la signora è già pronta con i soldi"

In un altro caso Di Fiore esigeva: "Allora tu mi devi chiudere 'sta pratica, la signora ha mille euro in mano... te li dà appena gli dai il foglio... La signora già è pronta con i soldi" e proponeva a Genova: "Questi li vuoi 400?" e lui: "E' logico, se no devo andare a fare bancomat. E il resto sono 600, poi se ce la fai li lasci qua in una busta, tanto nessuno...". Per un'altra pratica Di Fiore sosteneva: "Questa signora è di San Cipirello, accompagnamento, spicciati e me la chiudi, accussì t'abbuscasti gli altri..." e lui: "Allora facciamo così, io ti sorprendo, quanto tempo mi dai a farla? Un quarto d'ora? Venti minuti? Aspettami lì dentro... Quanto gli dobbiamo dare?". Per un'altra paziente Di Fiore pretendeva il "100% e senza tempo", riferendosi sempre alla pensione di invalidità. Ma il medico era prudente: "Ma è giovane, 1968, te lo do per tre anni poi te la chiamano e poi resti bocciata, per tre anni ché è giovane".

"Sono 40 anni che ammuogghio verbali, mi devo cautelare"

Genova in più punti manifestava il timore di finire in qualche controllo e di poter avere dei problemi: "Me li lasci là - diceva a Di Fiore riferendosi ai soldi - e poi vengo io... Videocamere, cose, così la prendono in culo, bisogna sempre prevenire". E in un altro caso la ammoniva: "A me queste cose non ne devi mandare più, minchia, troppi movimenti stiamo facendo, noi facciamo troppe telefonate, perché noi due... Amore mio però mi devi capire, noi due perché facciamo 'ste cose? Che vuoi dalla mia vita, io mi devo cautelare pure, capisci? O devo dirti perché fottono te, fottono tizio e fottono l'altro...?". E lei replicava: "Ma vedi che dal 2004 ancora non mi hanno fottuto". A quel punto lui chiosava: "Forse non hai capito, a me mai mi hanno fottuto, io è dal 1990, io ho fatto 40 anni che ammuogghio centomila verbali, non mi hanno fottuto mai, tra 3 ne ne vado in pensione e allora siccome noi facciamo, perché noi non è che tu sei una dottoressa, si capisce che non è... noi dobbiamo... quando ci vediamo e dove ci ve... solo questo".