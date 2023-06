"Mazzette per le pensioni d'invalidità": la Dc sospende Agostino Genova

La Democrazia Cristiana sospende Agostino Genova, arrestato stamattina insieme ad altre cinque persone nell'operazione della guardia di finanza "Vediamoci chiaro" su presunte mazzette per ottenere pensioni d'invalidità. Lo annunciano in una nota congiunta il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e la vice presidente del partito Francesca Donato. "La notizia dell’ordinanza cautelare emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura per corruzione e falso nei confronti di Agostino Genova - si legge nella nota della Dc - ci lascia letteralmente basiti. A tutela della Democrazia Cristiana, della sua immagine e dei suoi iscritti Genova viene sospeso con effetto immediato dal partito e ci riserviamo, se i fatti dovessero essere confermati, di procedere alla sua espulsione".

Genova ricopre il ruolo di coordinatore Ufficio invalidi civili dell’Asp ed è il presidente della I commissione invalidi civili e della commissione ciechi civili ma anche assessore ai Servizi demografici del Comune di Partinico. Alle ultime elezioni comunali del 2022 è stato candidato con la Dc di Totò Cuffaro prendendo oltre 500 voti. Ed è stato nominato responsabile dei rapporti con i partiti politici e le forze sociali.

Proprio ieri il commissario nazionale della Dc Totò Cuffaro ha parlato davanti a dirigenti e simpatizzanti nella segreteria del partito, per fare il punto sull'attività svolta dagli assessori e dai consiglieri democristiani a Palermo nel primo anno di consiliatura con Lagalla sindaco. "Noi vinceremo la nostra scommessa se riusciremo anche ad avere un partito pulito - aveva detto Cuffaro - che non deve avere bisogno di riconoscere errori gravi. Non ci saranno errori che condizioneranno la Dc nel suo aspetto etico e morale".

Parole che oggi sanno di beffa. “Esprimiamo totale fiducia nel lavoro della magistratura - concludeono ancora i vertici della Democrazia Cristiana - che, siamo certi, accerterà rapidamente i fatti di una vicenda che desta profondo turbamento”.