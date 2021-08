Si sente male mentre fa il bagno, pensionato muore in spiaggia a Balestrate

La tragedia in località Forgia, intorno alle 10. Nonostante le manovre di rianimazione tentate dai sanitari non c'è stato nulla da fare per un 77enne palermitano. Dopo l'ispezione da parte del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per il funerale

Pensionato muore in spiaggia a Balestrate. Un uomo di 77 anni, C.G., è deceduto ieri mattina mentre faceva il bagno in un tratto di mare in località Forgia, non lontano dal porticciolo. Il pensionato era da poco entrato in acqua quando, intorno alle 10, si è sentito male. Vedendolo in difficoltà alcuni bagnanti lo hanno aiutato portandolo sulla battigia, dove poi sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione. Per lui però non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Dopo l’ispezione da parte del medico legale, la salma del pensionato è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.