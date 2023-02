Marito e moglie in pensione vanno a spasso con mezzo chilo di hashish in auto: arrestati

Una coppia di pensionati è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Carini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Decisivo un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla statale 113 all'altezza di Isola delle Femmine.

"I carabinieri - spiegano dal comando dell'Arma - insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’auto su cui viaggiavano i coniugi, hanno deciso di effettuare una perquisizione, trovando, nascosti sui sedili posteriori con alcune coperte, quasi mezzo chilo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, nonché più di 1.200 euro in banconote di vario taglio".

L’arresto dei due pensionati è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto per entrambi l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. "Il denaro - spiegano ancora dal comando dei carabinieri - è stato sequestrato come verosimile provento dell’attività illecita, così come la sostanza stupefacente che sarà sottoposta alle rituali analisi dal laboratorio del comando provinciale di Palermo.