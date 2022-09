Dal bus danneggiato alla pensilina rimessa a nuovo, il "risarcimento" di 4 giovani all'Amat

Hanno pitturato la pensilina e, già che c'erano, hanno anche rimosso le erbacce che erano cresciute accanto alla postazione per l'attesa dei bus. Quattro giovani, impegnati stamattina in viale Prinicipe di Scalea, a Mondello, hanno pagato così, almeno per Amat, il danno commesso nel 2018, quando sottrassero un estintore da una vettura dell'azienda e ne versarono il contenuto nel parcheggio di piazzale Lennon (ex Giotto).

I quattro, poco più che maggiorenni all'epoca dei fatti, sono imputati per danneggiamento, ma la società partecipata piuttosto che chiedere una somma di denaro ha preferito che prestassero un'opera di pubblica utilità. Il procedimento è tuttora in corso ma "l’Amat, già costituitasi parte civile per il risarcimento del danno - si legge in una nota dello studio legale Alessi, che assiste la società di via Roccazzo - ha raggiunto l’obiettivo di essere risarcita con un’attività a favore dell’azienda e della collettività di importo equivalente al danno subito".

"Si è, inoltre, perseguito - prosegue la nota - l’ulteriore e meritevole scopo di rieducare gli autori della condotta dannosa che con la loro opera di 'risarcimento' hanno compreso, in maniera concreta ed attuale, che i beni dell'Amat sono della collettività e, quindi, anche degli stessi danneggianti".

Infine lo studio legale fa sapere che "la dirigenza si è dichiarata soddisfatta dell’attività svolta dai quattro giovani imputati affermando che tale iniziativa, svolta per la prima volta nella nostra città, potrà essere ripercorsa anche in altre occasioni al fine di disincentivare la commissione degli atti vandalici che, quotidianamente, i beni dell'Amat subiscono".