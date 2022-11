Dopo quasi tre anni arriva una pediatra per Partanna e Mondello: "Qui i piccoli hanno bisogno di me"

Habemus pediatra. Dopo tre anni di odissea per i bambini di Partanna e di Mondello adesso è ufficiale e a breve una neonatologa prenderà servizio. "Sto cercando l'ubicazione del mio studio che dovrà essere un gioiellino pronto a ospitare i miei bambini". Sono queste le parole della dottoresa Maria Pia Antinori, da anni punto di riferimento in città per molte famiglie, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua dolcezza.

Emergenza pediatri, quelli di libera scelta vanno in pensione

In questo quartiere la difficoltà dovuta al prepensionamento dei pediatri di libera scelta si è trasformata in un'emergenza, costringendo i bambini a restare per lungo tempo senza alcuna assistenza: a casa un medico dopo l'altro, fino allo scorso ottobre dove anche l'ultimo pediatra di zona (che non riusciva a prendere in carico tutti i bambini fino ai 6 anni) è andato in pensione. La zona così è rimasta scoperta e i genitori hanno dovuto ripiegare sui medici privati (e dunque a pagamento) o su altri non massimalisti di libera scelta, tuttavia molto distanti da casa. A Palermo (e non solo nella zona Nord della città), in totale, risultano 1.200 bambini in codice zero (ovvero fino ai 6 anni, dopo i 6 possono essere assistiti anche dal medico di base) scoperti a fronte di una capienza di 1.306. Nonostante la criticità anche a livello nazionale, tra i non massimalisti il posto c'è ha spiegato l'Asp a PalermoToday qualche settimana fa. Ma a Partanna e non solo, l'emergenza non è stata arginata.

Incarico temporaneo al Pta Enrico Albanese

Ora il problema viene parzialmente arginato, grazie alla disponibilità della dottoressa Antinori che, presente nella lista dei medici in graduatoria, prende incarico al Pta Enrico Albanese che abbraccia le zone di Partanna e Mondello, ma anche oltre, dunque Addaura, Valdesi e Tommaso Natale, Pallavicino e Marinella. Si tratta, tuttavia, di un incarico temporaneo di un anno. Poi, burocrazia permettendo, potrebbe restare lì in pianta stabile e addirittura aprire un altro ambulatorio, in una zona più centrale.

Stimata professionista, Maria Pia Antinori è neonatologa e pediatra da 26 anni. Ha lavorato in quasi tutte le cliniche di Palermo e al Buccheri La Ferla. Da dieci anni lavora con l'Asp 6, occupandosi di guardie mediche al punto di primo intervento alla Casa del Sole, coprendo perlopiù il ruolo del pediatra di base. "Per me il contatto coi bambini è salutare - spiega a PalermoToday - entro subito in simbiosi. Da neolaureata ho lavorato a Partanna, prestando assistenza agli adulti. Ora torno perché è qui che i miei piccoli hanno bisogno di me".

Da ieri il suo telefono non smette di squillare. I genitori dopo anni di incertezze finalmente tirano un sospiro di sollievo. "Sono entuasiasta al massimo - precisa la dottoressa Antinori - perché chi fa il medico non fa un lavoro. La nostra è una professione, non smettiamo mai di essere medici. Qui c'era bisogno di me. Un'emergenza lunga anni che adesso proviamo ad arginare. Ho avuto moltissimi bambini per le mani, soprattutto neonati data la mia specializzazione. Entriamo subito in empatia. I genitori restano a bocca aperta. Per me è una passione ed è qualcosa che mi arricchisce. I bambini d'altronde sono i migliori individui su questa terra, perché sono esseri puri".

Un incontro per conoscersi prima di prendere servizio

In attesa che vengano individuati i locali per l'ambulatorio, la dottoressa Antinori ha invitato le mamme e i papà che l'hanno contattata a raggiungerla il 3 dicembre prossimo alla Casa del Sole, dove sarà di guardia. "Un modo per conoscerci - specifica la neonatologa - e per capire a chi affideranno i loro figli. Avendo fatto per tanti anni guardie mediche e pronto soccorso so gestire anche le emergenze. In 10 ore arrivo a visitare fino a 70 bambini. Alla Casa del Sole, sebbene il mio compito sia legato solo ai codici bianchi, mi sono capitati bambini in codice rosso che sono e siamo riusciti a salvare".

Un gap che ha investito tutta la borgata marinara

Sul tavolo dell'Asp non si era fatta attendere la segnalazione inoltrata dall'onorevole Edy Tamajo e dai consiglieri Ottavio Zacco e Catia Meli. Si evidenziava come la carenza di un pediatra di libera scelta a Partanna Mondello si era trasformata in un'emergenza. "Grazie al lavoro svolto in sinergia - spiega Renato Agugliaro, sindacalista sanitario - l'Asp ha nominato la dottoressa Antinori, stimata pediatra di libera scelta. Si colma un grave gap che da mesi grava sugli utenti di Partanna Mondello e di gran parte della settima circoscrizione. Un'anomalia insostenibile per i genitori dei bambini delle borgate marinare, costretti a recarsi a chilometri di distanza per garantire l'assistenza sanitaria ai propri figli".

L'incarico di un anno, anche alla Guadagna manca il pediatra

L'incarico dunque durerà un anno. Poi con tutta probabilità Partanna sarà bandita come zona carente dall'Asp, così come altre zone, ad esempio la Guadagna dove manca il pediatra. "A fine anno altri dodici pediatri andranno in pensione - conclude la dottoressa Antinori - e altrettanti lo faranno nel 2023. Io ho 56 anni e non immagino la mia vita senza bambini. Sono alla ricerca di un ambulatorio bello, tutto per loro. Deve essere accogliente. Un posto dove queste creature possano trovarsi bene. Poi si parte. Io sono pronta".