Non distrasse 31 milioni, assolto definitivamente l'ex direttore generale della Provincia

Assolto definitivamente dall'accusa di peculato l'ex direttore generale della Provincia, Antonio Caruso: la Cassazione questa sera ha infatti giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale. Come ha sempre sostenuto l'avvocato Enrico Sanseverino (nella foto), che difende l'imputato, non vi fu alcun accordo fraudolento con la Ibs Forex, una finanziaria di Como poi fallita, per distrarre 31 milioni di soldi pubblici in investimenti molto rischiosi per poi appropriarsene.

Caruso era stato condannato in primo grado con il rito abbreviato dal gup Lorenzo Jannelli, che - il 27 gennaio del 2017 - gli aveva inflitto quattro anni e otto mesi di reclusione, pur assolvendolo dall'accusa di corruzione. Una sentenza che era stata completamente ribaltata in appello, quando il collegio presieduto da Matteo Frasca, il 18 giugno dell'anno scorso, aveva invece deciso di assolvere l'ex funzionario.

L'imputato era stato pure sospeso dalla Provincia (oggi Città metropolitana) per via dell'inchiesta, al termine della quale i pm avevano però chiesto per lui l'archiviazione. Il gip aveva invece imposto l'imputazione coatta ed era arrivata la condanna: Caruso, questa la tesi del primo giudice, si sarebbe accordato con i membri del Cda della Ibs Forex al fine di appropriarsi indebitamente dei 31 milioni. Ma in appello, la Corte aveva invece stabilito - come ha sempre sostenuto la difesa - che non vi sarebbe stato alcun dolo nella condotta di Caruso, anche perché gli investimenti furono fatti nel 2006 e la finanziaria fallì tre anni dopo.