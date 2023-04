Usarono i soldi della Rap per pagare delle multe: "Nessuna irregolarità", assolti gli ex vertici

Secondo la Procura, mentre erano ai vertici della Rap nel 2016, avrebbero utilizzato i soldi della stessa ex municipalizzata per pagare alcune sanzioni che gli erano state inflitte. Peculato, per la Procura. Ma davanti al gup Walter Turturici, che li ha processati con il rito abbreviato, l'accusa di essersi impossessati indebitamente di denaro pubblico non ha retto e sono stati così tutti assolti.

Il giudice ha scagionato - con la formula "perché il fatto non sussiste" - Sergio Marino, Roberto Dolce, Maria Concetta Orlando e Giuseppe Lopes, che sono difesi dagli avvocati Giovanni Di Benedetto, Fabio Lanfranca e Michele Giovinco. L'inchiesta che li ha fatti finire a processo era nata nel 7 anni fa, quando i carabinieri in un cantiere di corso Vittorio Emanuele e all'interno dello stesso autoparco della Rap di via Partanna Mondello avevano rilevato alcune violazioni di tipo ambientale e legate alla sicurezza sul lavoro. Accertamenti che avevano fatto scattare le sanzioni per gli imputati, che all'epoca erano ai vertici dell'azienda per l'igiene ambientale.

Gli avvocati non hanno negato che Marino, Dolce, Orlando e Lopes avessero utilizzato effettivamente i soldi della Rap per pagare le multe, ma hanno dimostrato - sentenze della Cassazione alla mano - che questo era lecito perché le contestazioni non riguardavano condotte personali degli imputati, ma fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ex municipalizzata.