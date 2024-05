Partecipa all'attività di screening e scopre di avere una patologia: "Prova dell'importanza della prevenzione"

Nonostante fosse un soggetto asintomatico e senza particolari fattori di rischio cardiovascolare, aveva deciso di approfittare della presenza dei "camper della salute" dell'Asp per fare attività di screening. L'esame preventivo gli ha permesso di scoprire di avere una "dilatazione aneurismatica dell'aorta" e, dunque, adesso sarà inserito in un percorso d'approfondimento di secondo livelo nelle struttura dell'azienda sanitaria provinciale.

E' il caso di un uomo che ha partecipato all'ultimo open day organizzato dall'Asp a Sciara. "E' l'ennesima prova dell’assoluta importanza della prevenzione con distribuzione capillare sul territorio", ha sottolineato il cardiologo Giovanni Ferro che ha diagnosticato all'utente la patologia dopo avere effettuato visita, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma.

"Il paziente - aggiunge lo specialista in servizio all'unità di Cardiologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo - ci ha anche rivelato che negli anni scorsi aveva avuto diagnosticata una patologia tiroidea, sempre, in occasione delle iniziative itineranti su prevenzione e screening organizzate dall’Asp". L’utente, così come tutti coloro i quali risultano positivi agli screening, è stato avviato al percorso di secondo livello.

Intanto ieri a Sciara c'è stata l’ormai solita adesione massiccia all'open day, tanto che per la prevenzione cardiovascolare sarà programmato un altro giorno di attività per rispondere alla grande richiesta del territorio. Sono state complessivamente 273 le prestazioni assicurate in piazza Castelreale e nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Tra le presetazioni ne sono state effettuate 120 per la prevenzione cardiovascolare, 60 tra screening visivo e logopedico pediatrico, mentre sono state 18 le mammografie, 23 tra Pap Test e HPV Test e 17 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. I veterinari hanno, invece, impiantato gratuitamente 17 microchip ai cani.

L'attività dell'open day itinerante proseguirà mercoledì prossimo, 29 maggio, a Giardinello, in via Aldo Moro, dove sarà allestito il "villaggio della salute".