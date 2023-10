"Morto per le cure sbagliate in ospedale": dopo 10 anni il Civico condannato a pagare oltre 1,5 milioni

Se i medici dell'ospedale Civico avessero operato correttamente, A. T., 62 anni, sposato e padre di tre figli, avrebbe quasi certamente potuto salvarsi. Invece per una serie di "negligenze" dei sanitari era deceduto in ospedale. A dieci anni di distanza, la terza sezione del tribunale civile, riconoscendo le responsabilità dei medici, ha deciso di condannare l'azienda ospedaliera al risarcimento dei danni ai parenti della vittima - oltre alla moglie e ai figli, anche sei tra fratelli e sorelle - con oltre un milione e mezzo (precisamente un milione 517.278,26 euro).

Il giudice Maura Cannella ha accolto le istanze degli avvocati Vincenzo Di Lorenzo e Marzia Rizzo, che assistono la famiglia del paziente, e ha anche disposto che la somma vada rivalutata con gli interessi e che il Civico paghi pure le spese di giudizio, quantificate in 37.505,80 euro. La sentenza giunge ad un esito totalmente diverso rispetto a quanto accertato invece in sede penale: dopo la denuncia dei parenti di A. T., infatti, nel 2014 era stata avviata un'inchiesta a carico di due medici dell'ospedale per omicidio colposo, ma - dopo 6 anni, nel 2020 - si è conclusa con l'archiviazione. E proprio in quello stesso anno, la famiglia del paziente aveva deciso di avviare la causa civile, che ora ha vinto in primo grado.

A. T. aveva diversi problemi di salute e un'insufficienza renale cronica che, il primo novembre del 2013, aveva portato al suo ricovero nel reparto di Nefrologia e dialisi del Civico. Il 27 si era deciso di confezionare una fistola artero venosa (Fav) all'avambraccio, per facilitare proprio la dialisi e il giorno successivo l'uomo era stato dimesso anche se, come denunciato da sua moglie, avrebbe avuto l'avambraccio tumefatto. Preoccupata la donna, il 29 novembre, aveva riportato il marito al Civico, dove sarebbe stata diagnosticata "una piccola infezione" alla Fav e "prescritto un antibiotico".

Il 2 dicembre, visto che il problema non si risolveva, A. T. era andato al pronto soccorso del Civico, dove sarebbe arrivato con la febbre e un'infezione in corso. I medici avevano avviato una serie di cure, ma la situazione sarebbe peggiorata, tanto che il 4 era stata disposta la rimozione della Fav. L'intervento però era stato eseguito solo il giorno dopo quando, contestualmente, dall'esito di alcune analisi, il paziente era pure risultato positivo allo Stafilococco aureo. Nonostante la pesante terapia a base di antibiotici, il quadro clinico si era ulteriormente aggravato e il paziente era stato quindi trasferito alla Terapia intensiva dell'ospedale Cervello. Il 16 dicembre era poi arrivato il risultato di altri prelievi effettuati l'11 e A. T. era risultato positivo anche ad un altro batterio, lo Pseudomonas aeruginosa. Alle 23 del 17 dicembre l'uomo era infine spirato.

Il giudice ha disposto una perizia per valutare le responsabilità dei medici, che ora è stata accertata. Per i periti, infatti, i sanitari avrebbero sbagliato sin dall'inizio: quando il paziente era andato in ospedale il 2 dicembre "con chiari segni di grave infezione della Fav" sarebbe stato infatti necessario "l'avvio immediato della terapia antibiotica e la urgente rimozione della Fav", ma questo era avvenuto invece "solo tre giorni dopo" e "non vi è dubbio come tali ritardi abbiano contribuito in misura gravosa al peggioramento dello stato settico".

Inoltre "il mancato miglioramento" delle condizioni di A. T., per gli esperti, "avrebbe dovuto far sospettare ai sanitari della Nefrologia la coesistenza di un'infezione polimicrobica, verosimilmente sviluppatasi nel corso della degenza". Solo il 16 poi era stata accertata anche la presenza dell'altro batterio "anch'esso tipico germe nosocomiale". Ci sarebbe dunque una "piena sussistenza di un nesso di causalità tra il decesso di A. T. e la condotta posta in essere dai sanitari del Civico".

Inoltre "la condotta dei sanitari che ebbero in cui A. T. si discosta dalle linee guida e dalle raccomandazioni di riferimento" perché "i sanitari avrebbero dovuto iniziare tempestivamente la terapia antibiotica a partire dal 2 dicembre e avrebbero dovuto rimuovere urgentemente la Fav, piuttosto che attendere fino al 5. Inoltre il personale sanitario, in assenza di un miglioramento clinico ma al contrario di un aggravamento con evoluzione dello stato settico, dopo la rimozione del dispositivo Fav e il pur tardivo inizio della terapia antibiotica, avrebbe dovuto sospettare la coesistenza di un altro germe e che esso, non rispondendo al trattamento con potenti antibiotici attivi elettivamente sui batteri Gram-positivi, fosse un Gram-negativo e, di conseguenza indurli ad effettuare ulteriori accertamenti volti ad individuarne" la causa. Conclusioni che il giudice ha sposato in pieno e che lo ha portato a disporre il risarcimento per i parenti della vittima.