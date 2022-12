Villetta di via Campolo, pavimentazione danneggiata dalle radici: "Va rifatta"

Un luogo di svago diventato un vero e proprio "campo minato", pieno di insidie a causa della pavimentazione divelta dalle radici degli alberi: stiamo parlando della villetta di via Campolo, dove stamattina i consiglieri della terza commissione hanno effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici del Coime e gli agronomi di Ville e giardini.

"Dal sopralluogo è emersa la precarietà della pavimentazione e la necessità della potatura degli alberi. Abbiamo convenuto che serva una progettazione di tipo conservativo che preveda l'ampliamento delle aiuole esistenti, anche per garantire la tutela e la salvaguardia degli alberi, oltre al mantenimento dei camminamenti laterali". Lo dichiarano i componenti della terza commissione, Alessandro Anello, Massimo Giaconia, Ninni Abbate e Concetta Amella.

"Una volta acquisita la disponibilità dei settori coinvolti - si legge in una nota - la commissione incontrerà gli assessori competenti per la predisposizione e la stesura del progetto. Questo a conferma della grande attenzione per il verde che una città come Palermo, ricca di parchi, giardini e ville, deve avere nei riguardi dei suoi spazi verdi, poiché rappresentano luoghi di svago e di aggregazione".