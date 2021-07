VIDEO | Pericolo contagi dopo i festeggiamenti per l'Italia? Orlando: "Io sono rimasto a casa per dare l'esempio"

Il sindaco, in occasione della presentazione della nuova stagione del Teatro Biondo, commenta con PalermoToday le preoccupazioni di un possibile aumento della percentuale dei positivi dopo la finale degli europei. "Speriamo che i festeggiamenti non abbiano fatto eccessivi danni. Fate attenzione anche per il Festino"