Paura in mare per quattro francesi: soccorsa una barca a vela

Paura nella tarda mattinata di oggi per l’equipaggio di una barca a vela di nazionalità francese di circa 10 metri in navigazione a circa sei miglia dal porto di Termini Imerese. L’unità, con a bordo quattro persone di nazionalità francese, ha segnalato alla sala operativa della guardia costiera di Termini Imerese l’immediato intervento a dopo "un importante imbarco di acqua

sottocoperta".

Dalla capitaneria di porto raccontano: "E' stata disposta l’uscita della motovedetta SAR (Search and Rescue) CP 889 della guardia costiera termitana la quale, giunta sul posto dopo pochi minuti dalla segnalazione, ha subito tranquillizzato le persone a bordo mettendo in sicurezza la barca a vela e scortandola nel porto di Termini Imerese. Il vento ed il mare mosso hanno reso anche complicate le operazioni che tuttavia si sono concluse senza conseguenza per l’imbarcazione e senza alcun ferito".