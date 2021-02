Un anno fa l'arresto di Patrick Zaki: Orlando gli conferisce la cittadinanza onoraria

Ad un anno dall'arresto in Egitto di Patrick Zaki, studente della Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in Erasmus, il sindaco Leoluca Orlando gli conferirà la cittadinanza onoraria. L'annuncio con un post sulla pagina Facebook del primo cittadino. "Col Rettore di quell'Università e con tanti sindaci italiani - scrive Orlando - mi unirò alla richiesta che Patrik sia presto libero. E per ribadire il nostro impegno a difesa dei diritti e del diritto, gli conferirò la cittadinanza onoraria, nella speranza che possa presto ritirarla di persona".

Lo studente egiziano è rinchiuso in una cella da 365 giorni: è accusato di propaganda sovversiva con incitamento alla protesta e istigazione ai crimini terroristici. Il giovane fu catturato appena arrivato nel suo Paese per far visita ai parenti: si trova dall’8 febbraio 2020, e fino a data da destinarsi, in detenzione preventiva. Rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera ‘falso’. Per sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in favore di Patrick Zaki Palermo ha aderito anche alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Amnesty International Amnesty International, un concorso internazionale di comunicazione sociale per la creazione di un poster che interpreta graficamente la richiesta di liberazione.

Tra coloro che chiedono l'immediata liberazione del giovane anche l'associazione casa Memoria Felicia e Peppino Impastato: "Riteniamo che sia un prigioniero di coscienza detenuto per il suo impegno in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, chiediamo la sua immediata liberazione".