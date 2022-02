Patologie cardiovascolari, a Palermo nuovi ambulatori specialistici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maria Eleonora Hospital, ospedale di Alta specialità di Palermo accreditato con Il SSN, inaugura nuovi ambulatori specialistici dedicati alle patologie cardiovascolari più diffuse per ampliare l’offerta di servizi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura sul territorio e contribuire a ridurre, così, le liste d’attesa. Il potenziamento dell’attività ambulatoriale a Maria Eleonora Hospital ha l’obiettivo di rispondere in maniera più puntuale alle richieste di prestazioni specialistiche di primo livello, utili per un primo orientamento diagnostico, e secondo livello, necessarie per una valutazione più approfondita con indicazione di trattamento, nell’ambito cardiovascolare in cui l’ospedale è da sempre punto di riferimento sul territorio. Il progetto si focalizza, in particolare, sulle patologie cardiache, con ambulatori dedicati alla cardiopatia ischemica, alle cardiopatie valvolari, allo scompenso cardiaco, alla cardiologia interventistica strutturale e alle nuove terapie anticoagulanti.

“La pandemia ha avuto un forte impatto sull’accesso alle cure da parte dei pazienti, soprattutto per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, che ancora oggi rappresentano la prima causa di morte in Italia – spiega Giuseppe Rago, amministratore delegato di Maria Eleonora Hospital -, negli ultimi due anni abbiamo assistito a un crollo sia delle visite che dei ricoveri e a un incremento esponenziale della mortalità per queste patologie. Con l’inaugurazione dei nuovi ambulatori puntiamo ad abbattere le liste d’attesa con visite specialistiche e servizi diagnostici di altissimo livello, grazie a una dotazione tecnologica performante e all’avanguardia”.

Nei nuovi ambulatori i pazienti potranno usufruire di visite specialistiche ed esami diagnostici di primo livello, come visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocolordoppler vascolare di base arterioso e venoso, ecocardiogramma color doppler completo, ecocardiogramma color doppler completo pediatrico, holter cardiaco e pressorio e prova cardiaca (prova da sforzo al tapis roulant o cicloergometro), e di secondo livello che finora potevano essere eseguiti solo in regime di ricovero ospedaliero.

Accanto agli ambulatori dedicati alla prevenzione e cura delle patologie cardiache, guidati da Nicola Adragna, e agli ambulatori di cardiochirurgia, sotto la guida di Khalil Fattouch, responsabile della Cardiochirurgia dell’ospedale palermitano, sono stati inaugurati gli ambulatori di urologia e di chirurgia oculare, diretti rispettivamente da Salvatore Lo Giudice e da Giuseppe Cardella.