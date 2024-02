Dalla Sardegna a Palermo per amore: Passo di Rigano in festa per i 102 anni di nonno Daniele

Una grande torta per festeggiare 102 anni circondato dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti. Si chiama Daniele Sulis, classe 1922, originario di Oristano, in Sardegna, ma palermitano d'adozione. E' arrivato in città da soldato per svolgere il servizio militare e non è più ripartito. Per amore. Dal matrimonio con la donna della sua vita, la signora Gaetana La Barbera, scomparsa nel 1994 a 66 anni, sono nati cinque figli, due dei quali erano accanto a lui per festeggiarlo: Ida, 76 anni, e Raimondo, 68 anni.

Amante del cibo e del buon vino, artigiano prima e impiegato statale poi, nonno Daniele abita nella zona di Passo di Rigano, dove è molto conosciuto. "Adesso esce poco, ma è stato un grande appassionato di nuoto e ha sempre curato le relazioni sociali facendosi voler bene" dice Giuseppe Mulè, uno dei sette nipoti insieme con Giovanna, Patrizia, Daniele, Fabiola, Daniel e Jasmine. E poi dieci pronipoti: Giusi e Rita, Filippo e Andrea, Anita, Alessandro e Giorgia, Emanuela e Mariolina, quest'ultima mamma della piccola Ludovica, 5 anni, anch'essa presente ai festeggiamenti. Quattro generazioni unite nel nome di nonno Daniele per un traguardo davvero straordinario.