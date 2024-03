La Passione di Cristo, emozionante rappresentazione a Mondello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il tradimento di Giuda, l’ultima Cena, l’Orto degli ulivi, “la Cattura”, il processo di Gesù davanti al Sinedrio: ieri giovedì 28 marzo alle ore 21 a Mondello, presso il ranch al Boschetto, è stata rappresentata in uno scenario naturale la passione di Gesù a cura del gruppo artistico Giovanni Paolo II.

“E' la prima volta che interpreto questo ruolo, è stato molto impegnativo - dice Massimiliano Gammauta, che ha interpretato Gesù - l’orto degli ulivi è stata la scena per me più commovente, infatti ho pianto veramente. Un’esperienza assolutamente da ripetere”. “È da diverso tempo che recito nei panni di Giuda con il gruppo artistico Giovanni Paolo II - ha commentato Antonino Barone - è sempre un’emozione forte, ringrazio il mio maestro Calogero Spina”. “Sono molto soddisfatto, i ragazzi si sono impegnati sia nella realizzazione scenica che nella recitazione - ha detto il regista Calogero Spina - quest’anno una novità oltre al luogo dove è avvenuta la rappresentazione anche il fatto che abbiamo voluto interpretare ancora di più la figura di Giuda come un predestinato anziché un traditore”.

Ultimo appuntamento domani sabato Santo, 30 marzo alle 11, con Gesù davanti a Pilato, Gesù da Erode, la flagellazione, la Via Crucis e la crocifissione sempre al Boschetto ingresso via Santocanale.