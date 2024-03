Romagnolo e Bandita, Colletti e Federico: "Siano installate delle passerelle per l'accesso ai disabili in spiaggia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Approvata oggi in Consiglio della seconda circoscrizione una mozione a firma congiunta, presentata dal consigliere Colletti Giovanni e dal presidente Giuseppe Federico, in cui si richiede l'installazione di passerelle che consentano ai diversamente abili di potere accedere negli arenili liberi di Romagnolo e Bandita.

"Purtroppo ad oggi - si legge in una nota di Colletti e Federico - la situazione per coloro che soffrono di un handicap motorio è di totale assenza per quanto concerne la possibilità di poter accedere in spiaggia, che ricordiamo è ad uso esclusivo elioterapico in attesa dei definitivi lavori previsti con il Pnrr che dovrebbero poi consentire la balneabilità con la chiusura degli ultimi scarichi esistenti".

"Chiediamo quindi che i diritti delle persone diversamente abili in una città che guarda al futuro, come in questo caso per quanto concerne la fruibilità in Costa Sud che negli ultimi anni si è ripopolata ad uso di molti fruitori, siano di primaria importanza. Auspichiamo, dichiarano infine, che l'amministrazione comunale e il sindaco in persona prendano a cuore tale situazione impegnandosi alla risoluzione di tale gravoso problema".