Spiaggia di Sant'Elia, installata passerella per disabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La "città che vorrei" di Santa Flavia, informa che da oggi martedì 8 giugno la spiaggia di via dei Cantieri nella frazione di Sant'Elia comune di Santa Flavia è pronta per essere utilizzata, per garantire l'accesso al Mare a "Tutti". Ne dà notizia il Consigliere Comunale di Santa Flavia Marino Daniele, che grazie al contributo dei cittadini attivi alle attività commerciali limitrofe e i ragazzi dell'associazione per un altro anno garantiranno il servizio.