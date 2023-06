Colto da infarto sulla rotta Napoli-Palermo: nave vira a Capri e arriva in città con 5 ore di ritardo

La nave era salpata poche ore prima dal porto di Napoi ma, dopo il malore di un passeggero forse colto da un infarto, è stata costretta a tornare indietro per farlo sbarcare d'urgenza. E' successo la scorsa notte la "Raffaele Rubattino" della Tirrenia da cui, intorno alla mezzanotte, è stato lanciato un allarme alla capitaneria di porto del capoluogo campano per chiedere i soccorsi di un 49enne. V. B. le sue iniziali, che presentava sintomi rinconducibili a un infarto. L'imbarcazione, partita alle 20.15 con circa 300 passeggeri era diretta a Palermo e si trovava al largo dell'isola di Capri.

L'assistenza sulla nave

L’analisi della situazione medica è stata fatta dal medico di bordo con la consulenza del Centro internazionale radio medico, la struttura nazionale deputata a fornire assistenza specializzata ai naviganti di tutto il mondo. Secondo la valutazione fatta era necessario fare sbarcare il primo possibile il passeggero per accompagnarlo in un ospedale. La guardia costiera napoletana ha attivato una motovedetta disponendo inoltre che la Rubattino di dirigesse verso il porto più vicino, ovvero quello di Capri. Il 49enne è stato portato nel punto d'incontro prefissato per trasferirlo sulla motovedetta insieme al medico di bordo. Ad attenderli sulla banchina il personale del 118 che lo ha portato in una struttura sanitaria.

Il soccorso in mare ha causato un ritardo di alcune ore che ha creato non pochi disagi agli altri passeggeri, ignari in un primo momento di ciò che stava accadendo. "Hanno strapazzato quell'uomo - racconta un viaggiatore - che è stato preso per un braccio e sbarcato senza neanche una barella. Il viaggio è durato 15 ore invece che 10, nessuno aveva campo sul cellulare per avvisare i familiari, non abbiamo ricevuto assistenza, neanché un caffe né tantomeno rimborsi. La luce nelle cabine era stata staccata e non potevamo caricare la batteria del telefono". Il 49enne, arrivato in ospedale, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato un problema di tachicardia e successivamente ha rifiuto il ricovero.