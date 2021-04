Passante, Falcone: "Via alla costruzione della galleria sotto vicolo Bernava"

"Da mercoledì 5 maggio daremo avvio alla costruzione della galleria al vicolo Bernava, opera ferma da quasi un decennio". Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, protagonista oggi di un botta e risposta con il presidente della commissione Antimafia dell'Ars, Claudio Fava sui treni in Sicilia.

Replicando infatti a Falcone, che in una prima risposta alle sue osservazioni sui ritardi e i disagi del sistema dei trasporti dell'Isola lo ha invitato ad andare a conoscere i nuovi treni Pop che arriveranno la prossima settimana su richiesta del governo Musumeci, Fava oggi ha detto: "Accolgo con piacere l'invito dell'assessore Falcone. Visti i tempi di percorrenza necessari per gli spostamenti in Sicilia mi sono messo già in viaggio. Se, nel frattempo, non dovessero essere aumentate le interruzioni sulla rete ferroviaria o stradale in una settimana dovrei poter arrivare in tempo per assistere alla, immagino fastosa, cerimonia di consegna dei due nuovi treni".

Falcone ha poi controreplicato: "In effetti l’onorevole Fava, mettendosi in treno già da oggi, prende una saggia decisione, considerato infatti quanto mostri di conoscere poco la realtà della nostra regione. Da qui a domenica sera, quando i moderni treni "Pop" supereranno lo Stretto a bordo di traghetti - come si usava già cento anni fa - e giungeranno a Messina, egli avrà tutto il tempo di confrontarsi con le esigenze del territorio e con la nostra rete ferroviaria, purtroppo condannata a rimanere monca per l’assenza del Ponte. Se invece l’onorevole Fava - prosegue l'assessore - non vorrà scomodarsi troppo, possiamo fornirgli quando lo riterrà una semplice sintesi degli ultimi tre anni di opere ferroviarie realizzate, opere in via di realizzazione e opere in fase di avvio dopo attese di venti o trent’anni. Eventualmente, il pamphlet potremo consegnarglielo già il 5 maggio prossimo, quando a Palermo - conclude l’esponente del governo Musumeci - daremo avvio alla costruzione della galleria al vicolo Bernava, opera ferma da quasi un decennio e che, grazie alle demolizioni già compiute, ha liberato dal degrado una porzione di città".