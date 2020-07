Passante ferroviario, si sblocca il cantiere di vicolo Bernava: iniziate le demolizioni

E' iniziata la demolizione delle palazzine di vicolo Bernava, nei pressi del Tribunale. I lavori permetteranno di completare il raddoppio del passante ferroviario che collega la città all'aeroporto. Per i continui rinvii dell'opera, il vicolo era diventato il punto debole del progetto. Presenti all'inizio dei lavori l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, l'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro, il sindaco Leoluca Orlando e il referente siciliano di Rfi, Filippo Palazzo.

Gli interventi di demolizione dovrebbero durare sei mesi e al termine dei lavori sarà possibile completare la galleria di 60 metri Imera-Lolli rimasta bloccata per il ritrovamento di un canale d'acqua.

"Sotto il caldissimo ma sempre unico sole di Palermo, abbiamo acceso la ruspa! Al vicolo Bernava da anni c’era un cantiere fantasma - scrive su Facebook Falcone - . Oggi il governo Musumeci, attraverso Rfi, avvia la demolizione delle palazzine pericolanti. Il passante ferroviario potrà andare avanti e il quartiere verrà liberato dal degrado. Manteniamo l’impegno al buon governo".

"Con l'avvio dei lavori di demolizione - sottolinea Orlando - riprende il cammino di un'altra opera importante per la mobilità integrata nella città di Palermo. Dopo anni di sospensione per le note vicende progettuali, speriamo che ora i lavori possano procedere velocemente per completare un'opera che di fatto costituirà con l'anello una metropolitana ferroviaria. Avremo finalmente un sistema di trasporto integrato tra ferrovia, bus e tram già esistente, guardando con ancora maggiore interesse alle future linee che andranno a completare una rete trasporto pubblico locale sostenibile e di massa".