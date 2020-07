Passante, al via le demolizioni di alcuni edifici di vicolo Bernava

Domani, mercoledì 29 luglio, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone sarà in visita in vicolo Bernava, in occasione dell'avvio delle demolizioni di alcuni edifici connesse ai lavori di realizzazione del passante ferroviario. Sarà presente anche il direttore Rfi Filippo Palazzo. Il sopralluogo avrà inizio alle ore 13.

In vicolo Bernava - piccola strada non lontana dal Tribunale palermitano - si trova il cantiere che avrebbe dovuto completare la galleria di 60 metri Imera-Lolli. Un'opera rimasta incompiuta perché, si è scoperto, taglia in due un canale. Dopo una variante costata 18 milioni di euro, da anni infatti devono essere abbattute le case attorno alla galleria: lo scorso ottobre 2019 però è andata deserta la gara da un milione di euro. Adesso il via alle demolizioni.