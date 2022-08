Pubblicata la gara per completare il Passante: oltre 17 milioni per la tratta Orleans-Notarbartolo

Rete ferroviaria italiana (Rfi), società del gruppo Fs Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara per il completamento della tratta A del Passante ferroviario: cioè il percorso che dalla fermata Palazzo Reale Orleans arriva fino alla stazione Notarbartolo.

L'appalto, del valore di oltre 17 milioni di euro, consentirà di completare un'opera infrastrutturale - il collegamento ferroviario che attraversa la città e arriva fino all'aeroporto di Punta Raisi - iniziata ben 13 anni fa.

"In particolare - informa Rfi in una nota - saranno realizzati gli impianti tecnologici del nuovo tratto di linea, nonché il completamento delle opere civili e degli impianti della fermata Palermo Lolli (già attiva, dal 2016, sul singolo binario) e la nuova fermata Papireto. Al completamento di questi interventi, l’intero passante, da Palermo centrale fino all’aeroporto di Punta Raisi, sarà a doppio binario ed elettrificato".

La tratta B (Palermo Notarbartolo-La Malfa) è in via di completamento e sarà pronta entro fine anno, mentre la tratta C (via La Malfa-Carini) è stata attivata nel 2018. Lungo il tragitto fra la fermata Orleans e la stazione Notarbartolo, invece, si è verificato uno stop ai lavori nella galleria di 60 metri Imera-Lolli, rimasta bloccata per il ritrovamento di un canale d'acqua, che durante lo scavo ha causato negli edifici, rendendoli pericolanti. Per questo motivo le palazzine di vicolo Bernava, nei pressi del Tribunale, sono state prima espropriate e poi demolite .

Frattanto la Sis, l'impresa che si era aggiudicata l'appalto, ha bloccato i lavori e ha chiesto la rescissione dell’appalto, visti gli extra costi e battaglie legali con Ferrovie. Si è dovuto così ricominciare tutto daccapo. Adesso bisognerà scavare sottoterra, drenare la falda acquifera, realizzare il cosiddetto "tappo di fondo” della galleria e richiudere il tutto. I tempi stimati per ultimare i lavori della linea A sono di circa due anni, buona parte dei quali saranno utilizzati per completare la galleria Imera-Lolli.

Recentemente una sentenza civile ha dato ragione ai residenti di un palazzo di via Pietro D'Asaro che, al pari degli edifici di vicolo Bernava, hanno subito cedimenti e lesioni durante lo scavo per la galleria ferroviaria tra le fermate Orleans e Lolli. I giudici I condomini danneggiati sono stati risarciti con 2 milioni di euro; mentre Sis, Nodo di Palermo, Rfi e Italferr sono stati condannati.

Sulla scorta di diverse perizie sarebbero infatti emersi errori sia nella fase di progettazione della galleria sia in quella di realizzazione, soprattutto perché sarebbe stata sottovalutata la presenza della falda acquifera proprio all'altezza della palazzina e la particolare conformazione del terreno.