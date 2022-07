"Errati progetto e lavori per il Passante": risarcito con 2 milioni un condominio danneggiato

Crepe e lesioni, difficoltà a chiudere porte e fineste, pezzi di intonaci e di marmo che si staccavano dalle pareti, sia negli appartamenti che nelle aree comuni. Sono questi i danni con i quali i residenti di un condominio di via Pietro D'Asaro hanno dovuto fare i conti per diverso tempo, ovvero da quando nel 2011 - come ora ha stabilito anche il tribunale - erano iniziati i lavori di scavo per la realizzazione della galleria tra le fermate Orleans e Lolli, del passante ferroviario della linea Palermo centrale-Brancaccio-Carini. Dopo una lunga e complessa causa, il giudice della seconda sezione civile, Giovanna Nozzetti, ha riconosciuto il nesso di causalità tra i cedimenti dell'immobile ed i lavori per l'opera pubblica e ha così condannato il Consorzio Stabile Sis (che ha eseguito i lavori), la società Nodo di Palermo (alla quale l'appalto era stato commissionato), Rete Ferroviaria Italiana (che l'aveva commissionato) e Italferr (deputata alla sorveglianza) a risarcire con oltre 2 milioni il condominio e 25 residenti.

Sulla scorta di diverse perizie sarebbero infatti emersi errori sia nella fase di progettazione della galleria che in quella di realizzazione, soprattutto perché sarebbe stata sottovalutata la presenza di una falda acquifera proprio all'altezza della palazzina e la particolare conformazione del terreno. Il giudice ha accolto le tesi degli avvocati Enrico Leo (nella foto) e Filippo Di Carlo, che rappresentano i residenti ed il condominio di via Pietro D'Asaro, escludendo però qualsiasi responsabilità a carico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure era stato citato in giudizio. Le quattro società condannate dovranno inoltre sostenere pure oltre 100 mila euro di spese processuali.

I primi cedimenti ad agosto del 2011

Sin dall'agosto 2011, nel condominio di via Pietro D'Asaro erano comparse lesioni e crepe nelle pareti degli appartamenti e delle parti comuni (androne, travi, pilastri, pareti delle scale), ma pure difficoltà a chiudere le porte (anche blindate) e le finestre. Il condominio aveva così sollecitato la Sis a fare dei controlli, poi affidati ad un'azienda privata. Non solo. Distacchi dei rivestimenti delle pareti e dei marmi nelle parti comuni erano stati rilevati da ottobre 2011 anche dai vigili del fuoco che avevano immediatamente messo in relazione i dissesti con i lavori per la galleria ferroviaria: "Il quadro fessurativo rilevato precedentemente si è evoluto - avevano messo nero su bianco il 18 ottobre del 2011 - con l'aggiunta di microlesioni in alcune travi poste al piano interrato, al piano terra e al primo piano".

"Nessun intervento nonostante i danni evidenti"

Dopo una serie di incontri e di controlli, un tecnico di Sis aveva riconosciuto che sicuramente i lavori avevano avuto un ruolo nei cedimenti, rimarcando che la situazione fosse "talmente conclamata da verificarsi contemporaneamente lungo tutto il percorso dello scavo" anche a scapito di altri edifici. Tuttavia, come si legge nella sentenza, nessuna delle società era intervenuta per eliminare i danni e adottare misure di salvaguardia.

La citazione a giudizio

A maggio 2012 il condominio e i residenti avevano quindi presentato un primo ricorso al tribunale civile, sulla scorta delle conclusioni di un esperto geotecnico da loro incaricato che, già ad aprile 2012, aveva messo in relazione lo scavo della galleria e l'effetto drenante sulla falda presente nel sottosuolo e i cedimenti del terreno e delle fondazioni da cui scaturivano le lesioni strutturali all'edificio. A quel punto Sis e Nodo di Palermo, pur non contestando la causa dei danni, avevano sottolineato che non vi fossero comunque pericoli immediati per la staticità dell'edificio. Rfi, da parte sua, si era detta estranea all'esecuzione dell'opera.

La perizia del tribunale: "I cedimenti legati ai lavori per la galleria"

Il tribunale aveva quindi disposto una perizia, che aveva stabilito che "a seguito della costruzione della galleria Lolli-Sampolo... l'edificio di via Pietro D'Asaro ha subito un cedimento". Confermando anche che gli effetti principali dei danni erano legati all'abbassamento della falda acquifera presente in quel punto e che colpivano anche le fondazioni dell'immobile. L'esistenza delle lesioni, peraltro, era stata accertata anche nell'ambito di un procedimento penale avviato dopo la denuncia di alcuni condomini. Le società citate in giudizio, però, si dichiararono tutte esenti da responsabilità e qualcuno (Nodo di Palermo) sostenne che l'edificio, risalente agli anni '50, non era stato concepito con criteri antisismici e che avesse subito in tanti decenni eventi, anche di lieve entità, che avevano prodotto movimenti ed effetti sulla sua struttura. Dunque che i danni sarebbero stati indipendenti dai lavori per la galleria, per la cui costruzione sarebbero stati in ogni caso attuati protocolli di sicurezza e monitoraggi.

Il giudice: "Nesso causale certo"

Il tribunale ha dato invece ragione al condominio ritenendo che "la prova del nesso di derivazione eziologica tra la realizzazione della galleria, i cedimenti del terreno di fondazione e i seri fenomeni fessurativi manifestatisi nell'edificio già nel mese di agosto 2011 ed evolutisi di pari passo con l'avanzamento dello scavo emerga plasticamente dal vasto compendio probatorio (documentale, tecnico, dichiarativo) e che il perdurante atteggiamento delle società esecutrici equivalga, nei fatti, alla negazione dell'evidenza".

"Lo scavo ha abbassato la falda acquifera di 4 metri"

Tra gli altri elementi, il giudice cita per esempio la nota di un ingegnere, supervisore dei lavori dell'Italferr, che il 29 settembre 2011 avvertiva che "da un'analisi sui dati di monitoraggio superficiale emergono degli incrementi dei cedimenti sugli edifici". Inoltre, nel 2010 erano stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione nel condominio che si conclusero a maggio 2011, e il responsabile di quegli interventi ha dichiarato di non aver riscontrato degradi strutturali, sottolineando che "se mi fossi accorto di qualche anomalia agli elementi strutturali lo avrei segnalato all'amministratore, avendo questo aspetto carattere prioritario rispetto alla manutenzione dei prospetti". Dunque, per il tribunale, i cedimenti e le lesioni sarebbero iniziati insieme all'avvio dello scavo per la galleria ferroviaria e non prima. I periti del tribunale hanno accertato, tra l'altro che, per via dello scavo, la falda acquifera si sarebbe abbassata di 4 metri, dando luogo ai cedimenti del terreno. Una ricostruzione rigettata in tronco dalle società citate a giudizio.

"Indimostrate le ipotesi alternative"

Secondo il giudice, nessuna delle ipotesi alternative per spiegare i cedimenti, formulate dalle aziende, "hanno conseguito una conferma probatoria maggiore di quella posta a fondamento della prestesa" dei condomini e "non può allora che condividersi il giudizio conclusivo del collegio peritale che il danno sia stato causato da cedimenti non recuperabili prodotti durante i lavori di realizzazione della galleria che hanno indotto sollecitazioni non previste sulle strutture dell'edificio e sulle principali finiture a queste correlate".

"Errori eclatanti nell'esecuzione dei lavori"

Il tribunale rimarca poi che "i consulenti tecnici hanno messo in chiara evidenza gli errori più eclatanti nell'esecuzione dei lavori di scavo della galleria imputabili al contraente generale, integranti peraltro specifici profili di colpa riguardanti in particolare la cadenza dello scavo, i tempi di messa in opera del rivestimento definitivo, i monitoraggi e la condotta assunta al manifestarsi delle deformazioni e dei cedimenti", tanto che - come si legge ancora nella sentenza - persino il direttore dei lavori aveva contestato il 5 luglio 2011 "l'applicazione di modalità di scavo non rispondenti alle determinazioni progettuali". Per il giudice "non fu prevista alcuna cautela rispetto alla notevole eterogeneità del terreno, né furono eseguiti interventi atti ad omogenizzare da un punto di vista fisico-meccanico i terreni di sedime".

"Tutto prevedibile, monitoraggi tardivi e sbagliati"

Tutto peraltro sarebbe stato prevedibile e "la scelta di operare con scavo tradizionale su una galleria a bassa copertura, cioè poco profonda rispetto all'edificato circostante, spesso ai limiti delle stesse fondazioni, avrebbe dovuto infatti implicare un controllo non soltanto dell'area immediatamente circostante il tracciato ma un ambito di monitoraggio esteso a più punti degli edifici in relazione alla forte eterogeneità del sottosuolo. Tale monitoraggio è stato invece insufficiente, incompleto, tardivo e metodologicamente errato".

"Responsabili anche Rfi e Italferr"

Il giudice ha inoltre ritenuto responsabili anche Rfi e Italferr, che sostenevano invece una "assenza di qualsiasi responsabilità della stazione appaltante nelle problematiche relative all'esecuzione dell'opera", perché "se è vero - si legge ancora nella sentenza - che il contraente generale opera con amplissimi poteri gestionali e in regime di necessaria speditezza nella realizzazione dell'opera, tuttavia rimane vincolato dalla progettazione definitiva redatta dalla committenza". E aggiunge il tribunale: "Se è indubbio che, in fase esecutiva, l'appaltatore ha vistosamente disatteso talune prescrizioni progettuali, nondimeno è anche emerso come siano mancate, in fase di progettazione (quella propria del committente) un'appropriata conoscenza e considerazione degli aspetti geologico-tecnici dell'area interessata dai lavori e una attendibile valutazione dell'interferenza indotta dall'opera in sotterraneo, scavata sotto la falda ad eccezione di alcuni tratti".

"Macroscopico difetto nella fase progettuale"

"Inoltre, le determinazioni dei potenziali effetti indotti sulla falda dallo scavo della galleria, effettuati in fase di progetto, hanno riguardato la situazione ante e post operam, ma non hanno preso in esame quelli che avrebbero potuto prodursi in corso di esecuzione e che, in modo evidente, hanno sensibilmente alterato le condizioni di equilibrio della falda sussistenti prima dell'inizio dei lavori". Tanto che non si esita a parlare di "un macroscopico difetto della stessa fase progettuale (e non soltanto di quella realizzativa) di una così imponente e invasiva opera, oltre ad un sostanziale rischio - evidentemente sottovalutato e ritenuto di modesta entità - che potessero arrecarsi pregiudizi agli edifici interferenti con il tracciato della galleria".

"Nessuna colpa del ministero"

Escluse invece responsabilità a carico del ministero perché "non risulta essersi inserito né nella fase progettuale né in quella esecutiva dei lavori e al quale non competevano ex lege compiti di vigilanza sull'opera pubblica". Da qui la condanna per Sis, Nodo di Palermo Scpa, Rfi e Itlaferr che, nello specifico, dovranno risarcire i residenti con 780.955,96 euro in tutto e con un milione 272.612,72 euro il condominio, per un totale di 2 milioni e 53.568,68 euro, oltre a pagare più di 100 mila euro di spese processuali.